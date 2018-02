Fotos Pese a la crecida, el panorama del dique y el curso del río Dulce es normal

05/02/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Pese a la gran cantidad de agua que lleva el río Dulce, en Las Termas la situación se mantiene normal, especialmente en el dique El Frontal, donde actualmente se visualiza el nivel que no alcanza la cota 272. De acuerdo con lo consultado, la situación es normal en el dique y tendería a bajar, ya que ingresó la cantidad de agua que se esperaba como lo más fuerte, debido a las precipitaciones en Catamarca y Tucumán, y por ahora no se espera mayores ingresos de los ríos contribuyentes, pero todo depende del comportamiento de las lluvias en la cuenca alta. En cuanto al río, se visualiza una leve baja de acuerdo con lo que se observó días pasados. En caso de lluvias en la cuenca alta, el dique tiene como tope máximo de cota 274, y actualmente no alcanza los 272, o sea que todavía hay una importante cantidad de almacenamiento.