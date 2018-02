Fotos Alertan a pobladores y pescadores del riesgo de eventuales desbordes

05/02/2018 -

La llegada de un mayor caudal por el río Dulce puso en alerta a las poblaciones ribereñas, no sólo de este curso de agua principal sino también de algunos desprendimientos suyos como el Saladillo y el Utis, especialmente en las zonas más bajas en las que habitualmente se forman los bañados. Justamente, José Alberto Araujo, intendente de Los Telares, ciudad de la que dependen poblaciones que podrían verse afectadas ya que se encuentran en zonas inundables, advirtió a través de su cuenta en Facebook sobre el riesgo de posibles desbordes: "Por favor, a los pescadores y ribereños de los distintos ríos de nuestra zona, extremar las medidas de seguridad y tomar los recaudos correspondientes, ya que es inminente el desborde de los mismos y con mucha celeridad". Luego, en comunicación con EL LIBERAL, acerca de los pobladores señaló: "Todavía están todos bien", aunque estimó que la situación podría cambiar: "Si siguen derivando esa cantidad seguramente habrá problemas", especialmente en cuanto a los caudales que estaban llegando a través de los ríos Saladillo y Utis. En épocas de lluvias como las que se han venido registrando los últimos días en la cuenca alta del río Dulce, en la provincia de Tucumán, los incrementos de caudal que en otros puntos de su recorrido por la provincia no causa problemas, sí los puede llegar a provocar en las zonas que son naturalmente más bajas. De todas maneras, quienes viven allí conocen esta realidad y tratan de adaptarse a ella, construyendo refugios y hasta casas alternativas en terrenos más altos que estos eventuales desbordes no suelen afectar y llevar hacia allí a sus rebaños y ganado mayor, si los tuvieran. Amén de su ancestral apego por el terruño, estos pobladores no abandonan las zonas inundables, ya que al retirarse el agua deja una capa de limos, sedimentos sumamente ricos en materia orgánica que los vuelve excepcionales para el crecimiento de forrajes, con lo que sus ganados prosperan notoriamente.