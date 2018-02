Boudou y De Vido vuelven esta semana al banquillo

Fotos SOSPECHAS. La Justicia debe determinar si Boudou y De Vido son culpables de lo que se los investiga.

05/02/2018 -

Los juicios orales al ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou por la imprenta Ciccone Calcográfica y al detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido por la tragedia de Once, se reanudarán esta semana en el comienzo de un año de actividad judicial en el cual se espera tengan fecha para sentarse al banquillo de los acusados otros procesados en causas de corrupción, entre ellos la ex presidenta Cristina Kirchner.

En lo inmediato, mañana el Tribunal Oral Federal 4 reanudará el juicio oral al ex vicepresidente Boudou, su socio José María Nuñez Carmona y otros cuatro acusados por la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica al fondo de inversión ‘The Old Fund’, que se vincula al ex funcionario, para adjudicarse contratos con el Estado para la impresión de moneda nacional.

Los jueces Pablo Bertuzzi, Nestor Costabel y María Gabriela López Iñiguez seguirán con las declaraciones de testigos, aunque la primera audiencia tendrá un condimento particular: Boudou y Nuñez Carmona -si se presentan, ya que no están obligados- llegarán en libertad luego de pasar casi dos meses presos por orden del juez federal Ariel Lijo en otras causas penales en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Boudou y Nuñez Carmona habían asistido a las últimas audiencias del juicio trasladados desde la cárcel de Ezeiza por el Servicio Penitenciario Federal hasta que en enero pasado fueron excarcelados por la Cámara Federal porteña.

Randazzo, testigo

Para el miércoles, por otra parte, se prevé la declaración como testigo del ex ministro de Interior Florencio Randazzo en el otro juicio que concentrará la atención esta semana, el que se sigue al detenido De Vido por la tragedia del tren de Once, de la que se cumplen 6 años el próximo 22 de febrero.

De Vido sigue preso en la cárcel de Ezeiza encarcelado en dos causas por corrupción durante su gestión en el Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo, Yacimientos Carboníferos Rio Turbio y la compra de gas licuado.