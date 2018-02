Pequeñas empresas de Santiago podrán exportar sus productos de forma más simple

05/02/2018 -

Se encuentra vigente un nuevo régimen de exportación simplificada que facilitará a los pequeños productores para que puedan hacer operaciones de exportación con procedimientos ágiles y simplificados y cumplir con el objetivo de hacer envíos al exterior de menor cuantía.

A través de ‘Exporta Simple’ que impulsa el Ministerio de Producción de la Nación, se busca alcanzar dos ejes, la desburocratización o simplificación y la inserción inteligente al mundo.

"Esta plataforma apunta también concientizar al emprendedor, al empresario Pyme que no ha exportado aún porque no se siente listo o piensa que toda exportación está solo al alcance de una empresa grande, para que pueda hacerlo, porque reúne las condiciones y tiene un producto bueno de valor agregado para este fin; y también facilitar a las empresas de menor volumen a exportar mediante un trámite más simplificado", señaló a EL LIBERAL, María Ledesma Alegre, representante de la Casa de la Producción en Santiago del Estero.

Los sectores directamente beneficiados son las pequeñas empresas que producen a nivel local o para consumo interno y quieren probar con exportar. Esto no quita que luego puedan hacer acuerdos comerciales, superar los mínimos y pasar a ser grandes exportadores. Exporta Simple les permite dar los primeros pasos sin mayores costos y siendo ellos los administradores, ya que no requiere intermediarios, pudiendo vender directamente quien produce.

Requisitos

Entre los requisitos para participar se destaca que la compañía o ‘sujeto’ no debe exportar más de US$ 600.000 FOB por año y cada operación individual no deberá superar los US$ 15.000 ni pesar más que los 300 kilos. La firma debe tener Cuit y clave fiscal nivel de seguridad 3 como mínimo. Cabe resaltar que los bienes a exportar deberán ser producidos en el país y "no alcanzados por prohibición, suspensión o cupo a la exportación", según los establece la Afip

Los registros de las operaciones de exportación serán responsabilidad de prestadores de servicios postales, que deberán estar inscriptos como ‘Prestador Cuse’ y registrarán sus declaraciones a través del Sistema Informático Malvina.

Por consultas y mayores informes sobre "Exporta Simple", se puede ingresar al sitio que difunde el Ministerio de Producción de la Nación: https://www.exportasimple .gob.ar/