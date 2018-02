Federico Pinedo relativizó la posibilidad de incluir el congelamiento de sueldos al Congreso

05/02/2018 -

El senador nacional Federico Pinedo dijo que el congelamiento de sueldos en los legisladores "es un tema que tenemos que discutir", pero recordó que "en el Congreso, las decisiones no son de una persona, son colegiadas y entonces es un tema que se va a plantear en los distintos bloques".

De esa manera, relativizó la posibilidad de incluir al Congreso en el congelamiento de sueldos a funcionarios dispuesto por el Gobierno nacional en la administración pública.

Respecto del caso Triaca, Pinedo dijo en entrevista con Diario Popular que el ministro "está en el medio de un combate muy duro, complejo, para tratar que las fuerzas del trabajo acompañen un proceso de generación de empleo, haya más transparencia y todos respetemos la ley".

En ese sentido recordó que "un gremialista muy importante dijo que el que se opone al sindicalismo se va del Gobierno. No me olvido de esa frase", dijo, sobre Luis Barrionuevo, a quien el Gobierno no denunció "por la libertad de expresión". Para Pinedo, "es una amenaza que es una expresión política en realidad. Y somos respetuosos de las divergencias. Ese es el contexto y lo que queremos resolver".

Además, señaló que con Triaca "hubo acciones que no deberían haber ocurrido. El insulto contra (Sandra) Heredia y las contrataciones en el Somu no tendrían que haber ocurrido", reflexionó.