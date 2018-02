Banderas agresivas e insultos para Buffarini

05/02/2018 -

Llegó el día y los hinchas de San Lorenzo se expresaron. La gente del Ciclón, enojada, no quiso pasar por alto el presente de Julio Buffarini en Boca y le colgaron dos banderas. "Buffarini traidor el pez por la boca ($$$) muere" y "Buffa no seas bocón, antes de San Lorenzo no eras nadie", rezaban las banderas. Hay que recordar que Buffarini ganó tres títulos en el azulgrana: Torneo Inicial 2013, Libertadores 2014 y Supercopa Argentina 2015. A Emanuel Más no le dedicaron ningún trapo, pero lo silbaron fuerte cuando ingresó.