Luciano Pereyra, un regreso esperado en La Salamanca

05/02/2018 -

Luciano Pereyra se encuentra realizando una gira nacional para presentar "La vida al viento", su nuevo disco.

En declaraciones a los medios nacionales, Pereyra destacó: "Este disco es mucho más de amor que de desamor. Me he cansado por momentos y extraño la poesía. La forma de hablar y de comunicarse hoy cambió, yo extraño Neruda, extraño la poesía de mi padrino (Horacio Guarany) , extraño (Andrés) Chazarreta y el ‘Cuchi’ Leguizamón. Me encanta, pero también entiendo que hoy en día la gente se comunica de otra manera. Mi sobrino se comunica de otra manera, me habla de otra manera, hay otro diálogo y otro idioma del cual uno tiene que estar pendiente y aceptarlo porque todo va cambiando".

"A su vez, he sentido últimamente que muchas canciones en lugar de enaltecer o embellecer a la mujer la denigran y esa poesía no me gusta. Por eso sigo apostando en la poesía romántica a que le puedo decir a esa mujer ‘qué bueno que llegaste porque me cambiaste la vida’, ‘quiero tener 100 hijos con vos para que sean así de hermosos como vos’ o ‘me gusta amarte’. Me gusta la poesía romántica desde ese lugar, es un gusto y lo puedo hacer en la música", especificó.