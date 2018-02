"Es importante darle sentido a cada palabra"

05/02/2018 -

¿Cuánto juega, en su trascendencia, la particular interpretación que hacen de temas como "Lamento mataco", "Amor y mar" y "Piel a piel"?

Muchísimo. Los temas que vos nombraste no son fáciles de hacer en el sentido de que la gente lo sienta, lo disfrute. Son temas de grandes artistas que en su época inmortalizaron esas canciones. Cuando aparecieron las nuevas generaciones de cantantes empezaron a reversionar temas conocidos, pero hay muchos que no lograron esa cuota de magia para poder volver a imponer ese tema. En cambio, yo creo que Los Guaraníes pudieron hacer un muy buen anclaje con esos temas y otros. Uno nunca deja de aprender y siempre estamos escuchando la opinión de todo el mundo. En nuestro caso somos cinco, cada uno tiene su opinión cada vez que elegimos o armamos un repertorio. No todos pensamos lo mismo, pero gracias a Dios y a la Virgen siempre hemos llegado a buen puerto y eso es lo que nos hace cada vez más fuerte y cada vez poder darle sentido a cada palabra, a cada interpretación. Eso, para nosotros, es muy importante.