Fotos Karina Mazzocco contó que sufrió acoso y maltrato de Roberto Pettinato

Hoy 09:37 -

Karina Mazzocco estuvo invitada a Debo decir y no pudo evitar la pregunta de Luis Novaresio sobre su relación con Roberto Pettinato, con quien trabajó en el programa Todos al diván, durante dos años, entre 1999 y 2001. Contó que pensó mucho la respuesta, porque no quería perjudicar a la familia del conductor, sin embargo, decidió decir la verdad.

"Fue muy difícil. Me preocupa lo que sienta su familia, pero más me preocupa que todas las denuncias que se hicieron hasta el momento, yo esa película la vi, la de cada una de esas mujeres que dijo lo que dijo", indicó.

Luego se refirió a las palabras de Pettinato: "Lo que dijo es una barbaridad, que las mujeres tardan mucho en decir si quieren o no tener relaciones sexuales con él. Yo fui categórica, le dije que no me interesaba. Me pasó que por poner el límite después fue peor, no el acoso, el maltrato, el destrato, la descalificación".

Comentó que decidió contar su experiencia para que él no lo vuelva a hacer con otras personas. Aseguró que durante su carrera nadie le dijo nada desubicado. "Jamás tuve ningún tipo de situación violenta con nadie hasta esa experiencia, que fueron dos años", agregó.

Contó también que después de esa situación lo cruzó muchas veces pero él nunca la saludó. Y completó: "Celebro el cambio de paradigma, ya esto no va más".