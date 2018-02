Angelici: "Me parece una barbaridad dudar de los árbitros"

Fotos Daniel Angelici.

Luego de las polémicas declaraciones de Matías Lammens, presidente de San Lorenzo, su par de Boca, Daniel Angelici, le contestó duramente. “Que haga la denuncia en los Tribunales de la AFA”, manifestó.

“Me parece una barbaridad dudar de la honestidad de los árbitros. No creo que uno salga a perjudicar a un equipo con intención. No me pareció que eso pasara en el partido. Creo que se equivocó para las dos, como a veces se equivocan para uno o para otro”, aseguró el “Tano”.

Y agregó: “Si tiene pruebas o sospechas, que haga la denuncia en los Tribunales de la AFA. Lo invité a Lammens a que sea parte del Comité Ejecutivo de la AFA y no quiso”.

El mandatario del club azulgrana aseguró que no le había gustado “para nada” el arbitraje y que le había molestado que el presidente de la AFA fuera al cumpleaños de Carlos Tevez.