FÚNEBRES | 6 de Febrero de 2018

06/02/2018 -

Fallecimientos

- Francisco Rosolino (La Banda)

- María Josefina Cajide de Castro

- Gladis Edith Del Castaño (Frías)

- Blanca Nora Bruchmann de Lladón

- Juan Lemos

- Reinaldo Acuña (Campo Gallo)

- Nélida del Valle Feres (La Banda)

- María Estela Rivero

- Juan Manuel Díaz

Sepelios Participaciones

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Sus hijos Roxana, César y María, sus nietos Lucas, Pamela, José, Emanuel y sus bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Sus amigos; Anita Gómez, Liliana Dominguez, Soledad Espíndola, Natalia Cordero, Fabiana Rodriguez, Liliana Juarez y Mecha Pallares, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, ANTONIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Su sobrina; Ines Elvecia Argañaraz, participa con profundo pesar su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Descansa en paz.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Rogamos que el Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Sus hijos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Sus hijos Miguel e Inés, sus nietos Norita y Víctor, Gabi y Nico; Fernanda, Miguelito, Carlitos y Belén, bisnietos: Ignacio y Joaquín participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Sus hijos Chichí y Susana, sus nietos Juan y Anabella, Sofía y Agustín, bisnietos: Bautista, Emir y Jalil participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Sus hijos Gordo y Noralis, sus nietos Gisela, Noelia y Ricki y su bisnieta Isabella participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Sus hijos Marcelo y Liliana, sus nietos Marcelo y Eugenia, Florencia y Leandro, y Santiago, su bisnieto León participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Bendito sea Dios que no rechazó mi oración, ni apartó de mí su misericordia. Sus hijos Ricardo Lladón, su esposa Nora Lis Palencia, sus hijos Gisella María, Noelia María, Ricardo César y su nietita Isabella participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. "Mujer guerrera, madre leona... vuela, vuela alto... un coro de ángeles y Juan, tu gran amor, te esperan". Su sobrina Ester Moreno de López e hijos Carlos Alejandro y María del Huerto López Moreno participan su fallecimiento.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Nora, el Señor ya te recibió en sus brazos. Mirta Bruchamann y flia., acompañan a sus hijos y nietos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Elsa Laitán de Herrera y Carlos M. Herrera, sus hijos Fernando Herrera Laitán y Verónica Herrera de Ferrando y respectivas flias. participan su fallecimiento y ruegan al Señor la reciba a su lado y conceda cristiana resignación a Miguel, Inés y flia.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Dr. Bruchmann Augusto y sus hijas Florencia, Agustina y María Julia, acompañan en este penoso momento a sus hijos y demás fliares. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale la paz eterna. Flia Azar Leiva y Sra. y sus hijos, acompañan su dolor a sus amigos Miguel y hnos.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Dale el descanso eterno y brille la luz que no tiene fin. Flia. Sánchez y Sra. y sus respectivos hijos acompañan a su amigo Miguel y hnos.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Familia Masuero, los acompaña en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUCHMANN DE LLADON, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Eduardo Julio Haman, Rosa Inés Beltrán de Haman, sus hijos Lastenia y Fernando Barrionuevo, Eugenio y Lucía Toledo y Federico, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Sus cuñadas Azucena Lladón y Blanca Lladón, sus sobrinos Susana, Miguel y Oscar participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Las amigas de su hija Inés de la Red de Maria; Bianca Migliorini, Rosita Beltrán, Sandra Pericás, Patricia Olivera, Peque, Adriana Corso y Marisa Pedraza, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. María Olimpia Ramos de Nazar, sus hijos Carlos, Daniel, Liliana y Jorge, y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Mónica Cortez, sus hijos Milem y Elian Nazar, y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. "Rogamos al Señor la reciba a su lado en paz y la colme de bendiciones". Dr. Carlos C. Carrizo y Sra. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Su consuegra Miguela Ryllinski de Yocca con sus hijos Nicolás, Inés, Juan, Evelina, Ángelo, Leandro y Renato, hijos políticos Miguel, Armando, Patricia, Claudia, Andrea y Rita con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Juan Yocca y Marimé Paz participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Tu bondad y tu gracia me acompañó a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Sus consuegros: César Palencia, Edhit Rojas y sus hijos Titina, Tuky, Daniel, Ricardo y nietos Gisella, Noelia, Ricardito, Ezequiel, Alejandra, Lourdes, Puby y bisnieta Isabella participan su fallecimiento. Elevan y piden oraciones.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Felices los que viven en tu casa y te alaban sin cesar. Los cuñados de su hijo Ricardo: Titina Palencia, Daniel Fornes, sus hijos Ezequiel Alejandra y María Lourdes participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. La junta ejecutiva seccional Santiago del Estero, cuerpo de delegados y compañeros afiliados de la Unión Cambiarios Automotor participa con dolor su fallecimiento y acompaña en el dolor a sus hijos Miguel, Chichí, Ricardo y Marcelo. Elevan oraciones.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Loli y Constanza Gubaira participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de sus amigos Fernando y Norita Lladon. Ruegan una oración por su eterno descanso.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Sus hijas María Eugenia, María Elisa y María Josefina; hijos políticos Aldo Valentín Pizzolitto, Dante Roberto De Luca; nietos Virginia, Valentín, Soledad, Milagros, Álvaro, Andrea, Ángeles y Juan participan con dolor su fallecimiento. sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Su hija María Elisa, Dante Roberto De Luca, sus nietos Milagros, Álvaro y Andrea; Robert, Gaby y Luciano participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Su hija María Josefina Castro, sus nietos María de los Ángeles y Juan Arrieta Castro participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Su hija María Eugenia; su yerno Aldo Pizzollitto, sus nietas María Virginia y Luis; María Soledad y Gonzalo; y Valentín y Ángeles y sus bisnietos participan con enorme dolor su fallecimiento.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Sus hijas Maria Josefina, Maria Elisa y Maria Eugenia Castro, h. políticos Aldo Pizzolitto, Dante De Luca, nietos Maria de los Ángeles, Cristian, Juan, Maria Virginia, Maria Soledad, Valentina, Milagros, Andrea, Álvaro, bisnietos Augusto, Bautista, Kiara, Lautaro, Gerónimo, Emilia, Salvador, Pilar, Lucia, Francisco, Mellisas y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO POR COMPLEJO PARQUE S.A. OLAECHEA 649 - Tel. 4219787.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Su nieta María de los Ángeles Arrieta y Cristian Kielmas; sus hijos Augusto y Bautista participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Su nieto Juan Leonardo Arrieta Castro y sus hijos Kiara, Lautaro y Gerónimo participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Su nieta María Virginia Pizzolitto y su esposo Luis Pek; sus hijos Francisco y Lucía participan con profundo dolor su fallecimiento.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Su nieta María Soledad Pizzolitto; su esposo Gonzalo Moyano; sus hijos Salvador y Emilia participan con enorme dolor su fallecimiento.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Su nieto Valentín Pizzolitto, su esposa Ángeles María Renna; sus hijos Pilar, Antonia y Matilde participan con gran dolor la pérdida de la abuela.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Marcelo Daher, su esposa Maribé Aiquel y sus hijos Marcelo y Alejandra; Constanza, Luciano y Beatriz participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Los amigos de sus hijas participan con profunda tristeza su partida al reino de los cielos. Ya descansa en paz. María Marta Arce, Anita Gómez, María Inés Villaverde, Zulma Sirena, Anahí castella, Marta Carol, María Elena Carranza, Gaby Urrere, Silvia Jiménez, Lichi Chazarreta, Marta Navelino, Susana Abdala, Tere Taboada, Valle Montesinos, Vicky Scocozza, María Elena Villegas, Adriana Slapak, Marta Hoffman.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Beba Fiorini de Campitelli y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan en su dolor a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. "Bienaventurados los que sufren porque ellos verán el rostro de Dios". Queridas hijas de la muy querida Negra: con la memoria de mi madre en mi mente y en nombre de ella y de toda mi familia, les hago llegar mi más sentido pésame por la partida de la Negra. Aunque pasaron años sin vernos, sin hablarnos, sin visitarnos, el cariño y la sangre siempre están presentes. Sé del intenso dolor de perder a la madre. El alma de la mía se elevó al Cielo hace 54 años y no habido día que no la recuerde. Les mando un fraternal abrazo y la seguridad de que la he querido a la Negra cuando la conocí porque de inmediato sentí mucho cariño hacia ella. Su alma ya descansa en el Reino de los Cielos, mis oraciones para ella y el consuelo para todos ustedes. Con todo mi cariño. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Sus vecinos y amigos Carlos Mattar, su esposa Betty, sus hijos Liz, Dani y Cali con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en esta irreparable pérdida. Se ruega una oración en su querida memoria.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Olga Gattás participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Negrita y acompañan a sus familiares en este penoso momento. Se ruega oraciones.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Nancy Prieto participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas Elisa, Negucha, María Eufenia y demás familiares.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Marta de Karam y Maria Alicia Karam participan del fallecimiento de la madre de su amiga María Eugenia Castro. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Dr. Hugo Ricardo Catella y Mirta Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Sus amigas del Grupo de Oración "La Barca" Bety, Leo, Marcela, Rosa Inés, Susana, Vivi, Norma, Caty, Cacilia, Eugenia, Viviana, Fernando, Betina, Mónica, Liliana y Cristina acompañan a María Eugenia en este momento difícil y participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida madre. Oramos por ella.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. M. Eugenia, tu querida madre partió ya al encuentro del Señor. Pido a Dios que te de fortaleza necesaria que como solo El sabe enviar a sus hijos para recordarla siempre con todo el amor que se merece. Tus amigos Camilo y Norma Zaiek acompañamos a vos y tu familia y oramos por su eterno descanso en paz.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Tus entrañables amigos Viviana Rafael y Antonio Zaiek acompañan a M. Eugenia y familia en este momento de mucho dolor por la partida a la casa del Señor de su querida madre. Oramos para que el Señor la reciba a su lado y goce de la paz eterna.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Para toda la familia de Negrita que ya esta descansando en paz, muchas bendiciones Euge: que Dios la reciba en su reino y descanse en sus brazos Coty, Leo y Gladys.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Gladys Rilinsky y sus hijas Laura, Gladys, Rebeca, Marcela y sus respectivas familias acompañan a Eugenia y a toda su hermosa familia en este profundo dolor por la pérdida de su querida madre, ruegan oraciones por su alma.

CAMPOS, ILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Directivos y personal de FF Crespo SRL participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Carlos y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CHAPARRO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Mónica Nader y flia. participan el fallecimiento de la mamá de Alicia. Acompañamos con oraciones.

CHAPARRO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Ada Nidia Pons, Juan Carlos Perín y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Carina haciendo extensivo su pesar a demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hijos Jorge, Lucky, Rubén y Daniel con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

DÍAZ, JUAN MANUEL (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. "Señor, ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". Sus hijos Jorge, Lucky, Rubén, Daniel, sus nietos Daniela, Sofía, Guadalupe, Sebastián, Maximiliano, Juan Martín y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 en el cementerio Parque de la Paz. Se ruega una oración en su memoria.

DÍAZ, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermana política Noemí de Díaz, sus sobrinos Martín, María de los Ángeles con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

LEMOS, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Su hija Magaly Lemos, hijo pol. Manuel Suárez, nietos Juan, Marita, Josefina, Ángel y bisnieto Juan Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LEMOS, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Su hija Magalí, h. pol. Manuel, nietos Juan, María, Josefina, h. pol., bisnietos, hnos. sobrinos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cement. Jardín del Sol. SERV. Caruso. Cia. Arg. de Seg. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEMOS, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Bienaventurados los que sufren porque ellos verán a dios. Su nieto Ángel Robledo, nieta pol. Marita Suárez, bisnieto Juan Ignacio Robledo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por la paz de su alma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

LEMOS, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú el Dios leal me liberará. Su cuñado René Umbidez y Sra., Walter Umbidez y flia., Ana María Umbidez y flia., y Sandra Umbidez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Eduardo Fuhr, Cecilia Llugdar, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Las colegas de su hija María Mercedes de la UNSE; Nori Cheein, Silvia Suárez de Rodríguez, Cristina de Dargoltz, Susana Cañete, Catalina Peña, Marta Abdala, Teresa D' Aloisio de Filippa y Josefa Sangüedolce. acompañan con dolor a toda la flia. y elevan oraciones en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Su vecina Mónica Patricia Abate y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Rafael A. Canllo, participa con mucho pesar su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Promed S.R.L. personal médico y administrativos, participan con pesar su fallecimiento y acompañan con dolor a su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Su amiga María Victoria Calalanis y familia participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en estos momentos.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Anabel Lema, su hijo Marimé Marisol, Andrés, Pedro y sus respectivas familias participan su partida y elevan oraciones en su querida memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Las amigas de sus hijos Mercedes, Migui y Gringo: Analía Terzano, Anita Gómez, Bocha y Chini Alluz, Gugui Arce, Maru Giménez, Norita Ochoa, Josefina Santillán y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la querida Oti. Ruegan oraciones en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Josefina Santillán, Rafael Bonacina, sus hijos y respectivas familias acompañan a su familia en éstos momentos de tristeza y elevan una oración en su memoria.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Luis Ábalos, María Elida Cerro y sus hijos Guadalupe, Fernando, Candelaria, Luis, María, Martina, Nicolás y Juan participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/18|. Raquel López Veloso, sus hijos, hijos políticos y nietos expresan sus sentimientos de pesar por su fallecimiento y acompañan a sus familiares con oraciones.

RIVERO, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Su hija Melina, su nieto Ángel, su hermana Nena, hno. político, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio La Piedad. SERVICIO POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Sus hijas h. pol., nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11:45, casa de duelo P. L. Gallo 330 (sv.) SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Amor, querida de mi vida: hoy me toca despedirte con un profundo dolor pero con el corazón desbordado de los más lindos recuerdos a tu lado y del cariño incondicional que me brindaste a mí y a mis hijos. Fuiste, sos y serás mi ejemplo a seguir en esta vida. Hoy el Cielo te recibe para que nos ilumines desde allá junto a Dios y a tu amado Nolin. Sé que estás al fin a su lado feliz. Hasta siempre Amor. Te amamos eternamente. Tu nieta Mariana Chemes Taboada y tus bisnietos León y Augusto. Que brille para vos la Luz que no tiene fin.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Sus nietos Jorge Falcione y Gimena Storniolo; sus bisnietos Guillermina, Benicio y Malena lamentan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Sus nietos Agustín Falcione y Florencia Matteo, sus bisnietos Valentino, Franchesca e Isabella lo despiden con inmensa tristeza y rogamos al Señor te reciba en su Gloria.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Su nieta Pilar Falcione e Ignacio Sánchez y su bisnieto Lorenzo participamos con profundo dolor su partida y rogamos oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CÁCERES DE PELLENE, SUSANA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/04|. Recordando a nuestra querida Madre en su aniversario, con los mejores recuerdos y un gran amor de todos sus hijos y sus familias. Pidiendo a nuestro Señor haga brillar para ella la luz que no tiene fin. invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

DUARTE, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. "Rogamos por su eterno descanso". Personal directivo, docente y de maestranza del Jardín Nº 202 "Mi Pequeño Gorrión" participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera Analía. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Chaupi Pozo.

FERES, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Sus sobrinos Patricia, Nony, Lito, Dani y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. SERVICIO POR COMPLEJO PARQUE S.A.- SAN JUAN Y AV. BELGRANO - LA BANDA - Tel. 4219787.

ROSOLINO, FRANCISCO (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Su esposa Gladys Beatriz Figueroa, su hijo Alfredo Rosolino, sus nietos Silvia, Patricia, Esteban, Alejandro, Soledad, Luzmila y Francisco Rosolino y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

ROSOLINO, FRANCISCO (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Su hermana Nilda Catalina Rosolino de Chávez y esposa; sobrinos Analía, Betiana, Gisela, Laura, Anahí, Leonela y Emanuel participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

ROSOLINO, FRANCISCO (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Sus hermanos "Pocho" Faustino, Pura del Carmen, Nilda y Paulo Rosolino lloran su partida. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

ROSOLINO, FRANCISCO (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Su hermano Faustino "Pocho", su esposa Isolina Perla, sobrinos Miguel Ángel, Daniela y esposo e hijos Emiliano, Maximiliano Agostina participan con dolor su fallecimiento.

ROSOLINO, FRANCISCO (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Su hermano Paulo, esposa Inés; sobrinos Paola, Pablo, Damián, Javier, Claudia y sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

ROSOLINO, FRANCISCO (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Su hermana Pura del Carmen Rosolino y hermano político Edmundo Trujillo; tus sobrinos Karina, Nancy, Gisela y Alberto, Daniel y Cintia; sobrinos políticos Diego y Sergio; sobrinos nietos Leo, Yesi, Cris, Agus, Gael, Mariano, Mati, Iván, Nico, Vale rezan por tu eterno descanso. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

ROSOLINO, FRANCISCO (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Abuelo Nene para vos viejito que más que un abuelo fuiste un padre, hoy te despedimos tus nietos Popi, Negro y Yayo; tus nietos políticos José, Moni y Agustín y tus bisnietos Euge, Gio y Gael. Nunca te olvidaremos participan con dolor su fallecimiento.

ROSOLINO, FRANCISCO (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Estamos seguros que Dios tiene un lugar privilegiado para vos. ¡Hasta siempre vecino! Roberto Giménez y Blanca; Gustavo Giménez y Lis; sus hijos Lucas y Leo; Elizabeth Giménez y su hija Fiorella participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ABDALA, DURBAL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Luis Alberto Fernández, su esposa Mari Inanes, sus hijos Luis, Federico, Daiana, Mariangeles y Álvaro participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, DURBAL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Señor todopoderoso, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno Marines y Negro Celario, y sus hijos Yesica, Güilli,, Alejandro y Paola, y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, DURBAL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini, sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ABDALA, DURBAL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. "Que el Señor misericordioso le brinde la paz eterna". San Juan y Chicha Corbalán, sus hijos Mario, Carmen, Carlos y Alejandra Cancinos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ABDALA, DURBAL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. "Chau.. Turquito, descansa en paz". Loli Carrizo y su hijos Marcos y familia y Rodrigo Alarcón, acompañan a su esposa Elvira e hijos en esta irreparable pérdida y despiden con profundo dolor a su querido amigo Gady y que brille para el la luz que no tiene fin.

ABDALA, DURBAL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Comisión. Directiva, personal y socios de la Mutual de Empleados Municipales de Fernández participan el fallecimiento del padre de la Dra, Romina Abdala y familia, Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, DURBAL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tus brazos de misericordia". Los amigos de su hija Valeria Giselle, Velo, Marcos, José y Vicky "Que brille para él la luz que no tiene fin".

ABDALA, DURBAL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Francisco Durán, su esposa Stella, su hijos Diego, María Cecilia y María Soledad y sus nietas Brenda y Emilia, participan con profundo dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, DURBAL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Dirección, administración, médicos, enfermeras y personal de mantenimiento y servicios generales del hospital Dr. Rudecindo del V. Cazzaniga participa el fallecimiento de su ex empleado y padre de la Dra. Romina Abdala. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, DURBAL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Miguel Aciar, su esposa Elisa García y sus hijos Ignacio y Cecilia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en si memoria.

ABDALA, DURBAL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Familia Lescano participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan raciones en su memoria y por la pronta resignación de su familia.

ABDALA, DURBAL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Chani de Mayuli, sus hijos Luciana, Belén y Gianfranco Mayuli y su nieto Bruno participan con dolor la partida del querido Gady.

ABDALA, DURBAL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. El personal docente y de maestranza de del Centro Experimental Nº 4 "Maximio S. Victoria", participan con profundo dolor y acompañan el fallecimiento del cuñado de la colega María Carrillo en estos momentos difíciles. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, DURBAL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. "El Señor me hace descansar en verdes prados, sobre mí urge su óleo". Teresita Chemes, Tony Leguizamón de Caldera, Quique Caldera y sus hijos David, Melina y Daniela participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA, REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Sus hijos Rubén, Héctor, Patricia, Andrea, Julio, César, Yanina, Maria, Gustavo, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 horas en el cementerio de Campo Gallo (Dpto. Alberdi) SERVICIO POR COCHERÍA NORTE. Tel. 4219787.

DEL CASTAÑO, GLADIS EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/18|. Susana del Castaño de Hernández e hijas participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. La comunidad educativa de la escuela N° 97 y del Jardín de Infantes N° 236 de Estación La Punta participa con dolor el fallecimiento de la madre del portero de esta institución, Carlos Oroná. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. La cooperadora de la escuela N° 97 de Estación La Punta participa con dolor el fallecimiento de la madre de Sebastián y Alejandro Oroná, ambos integrantes de la comisión directiva. Estación La Punta. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Dale el descanso eterno. Ramón Cejas y flia participa con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Descansa en paz. Daniel Cejas y flia participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Confiamos en tu palabra Señor. Julio Lescanso e hijos participan con dolor su fallecimiento. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Mario Taborda y flia participa con dolor su fallecimiento. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Cristo te llamó a formar parte de su reino celestial. Lito Serrano y flia participa con dolor su fallecimiento. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. En el cielo solo hay paz y quietud. Estela Serrano participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Juan, Cecilia y Sergio Serrano junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. "Señor ya está ante ti y recíbela entre tus brazos de misericordia". Alcira de Coronel e hijas, desde Villa la Punta, participan con dolor su fallecimiento. Choya.

PULIDO, REDOLFO RAMÓN (Rolo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. "Que brille para él l luz que no tiene fin." La comunidad educativa y la exdirectora Graciela González de la Escuela Nº 844 J.C. de la localidad de Yutu-Yacu- Rio Hondo, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Directora del Establecimiento Liliana Pulido. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

SERRANO, JUAN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Sus hermanos Norma y Gerardo Serrano, sus sobrinos Orlando, Oscar, Ana, Estella, Cristian y Delicia. Invitan al responso que se oficiara hoy a las 19 hs en el panteón familiar del cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto y a las 20hs un rezo en su domicilio al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

SERRANO, JUAN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Querido tío a pesar de tu ausencia física estarás presente siempre en nuestros corazones tu sobrina Ana María Coria y su esposo Nono Ribero y sus hijos Emanuel, Debora, Ramoncito, Mili y Ale. Invitan al responso que se oficiara hoy a las 19hs en el panteón familiar del cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto y a las 20hs un rezo en su domicilio al cumplirse nueve días de su fallecimiento.