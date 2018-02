Se reinicia el juicio por la compra de Ciccone

06/02/2018 -

Tras quedar en libertad, el ex vicepresidente Amado Boudou presenciará hoy el reinicio del juicio en su compra por la operación de compraventa de la empresa Ciccone Calcográfica.

Según informaron fuentes cercanas a Boudou, el ex funcionario nacional asistirá a la audiencia que comenzará a las 9.30 y seguirá con la ronda de testigos.

La causa está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la Capital Federal, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Jorge Gorini.

Además de Boudou, están siendo investigados Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner, Alejandro Vandenbroele, Guido Forcieri y José María Núñez Carmona por la venta de la empresa Ciccone Calcográfica al fondo de inversión "The Old Fund", que en la causa que llegó a juicio oral se vincula al ex funcionario, para adjudicarse contratos con el Estado para la impresión de moneda.

Nuñez Carmona aseguró que en el juicio debe "barajarse y dar de nuevo" porque "no están los actores que tienen que estar", y volvió a apuntar al empresario Raúl Moneta y al banquero Jorge Brito.