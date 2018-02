Fotos Supervivencia y trabajo en equipo en El Cadillal

06/02/2018 -

De cara a una temporada muy exigente, en la que participará en el flamante Torneo del Interior C de la UAR, en el Campeonato Regional del NOA y en los distintos torneos de la Unión Santiagueña de Rugby, Old Lions está desarrollando una intensa pretemporada. El sábado pasado realizó una jornada de "supervivencia y trabajo en equipo" en El Cadillal, Tucumán, de la que participaron todos los integrantes del plantel superior, tanto los que jugarán los torneos nacionales y regionales, como los de la Primera división local. La jornada, supervisada por el staff técnico encabezado por el coach tucumano José Molina, se extendió desde las primeras horas de la mañana hasta la noche y consistió en diversos desafíos en la naturaleza de El Cadillal, que pusieron a prueba no sólo la parte física sino el trabajo en equipo. Uno de los grandes objetivos de 2018 será la participación en el Torneo del Interior C, del que tomarán parte 16 equipos divididos en cuatro zonas y que dará inició el próximo sábado 10 de marzo. Old Lions debutará ese día siendo anfitrión de Carlos Paz Rugby por la Zona 2, que también integrarán Mendoza Rugby (17 de marzo como visitante) y Capri de Misiones (sábado 24 como local). Amistoso ante Lawn Tennis Tras una exigente puesta a punto física que tuvo su pico en la jornada llevada a cabo en El Cadillal, el próximo sábado 10 habrá partidos entre los distintos equipos del club. En tanto que el próximo sábado 17 se vendrá el clásico amistoso ante Santiago Lawn Tennis, que también se prepara para afrontar el Torneo del Interior B y el Regional del NOA. También ya se confirmó la participación del club el 3 de marzo en el Torneo de Los Fundadores organizado por Cardenales de Tucumán.