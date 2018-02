El "Gato" Sessa agredió a un hincha

06/02/2018 -

El arquero Gastón Sessa, de 44 años, quien milita en Atlético Chascomús que juega en el Federal C, se mostró nuevamente irascible y le pegó a un hincha de un equipo rival, que era el hermano de un futbolista contrario.

Sessa le pegó al hermano del delantero Mauro Dubini, quien juega en Estrella de Berisso, durante el partido que disputaron el domingo por el Federal C.

"Sabemos que este muchacho es agresivo. Se ve que no le gustaron cosas que le gritaban desde la tribuna y reaccionó así, pegándole una trompada en la nariz a un hincha, que justamente era mi hermano", expresó Dubini en declaraciones a NA.

Dubini comentó que cuando vio a su hermano, horas después de terminado el partido, tenía un "corte en la nariz, producto del golpe".

El jugador de Estrella de Berisso indicó que en algún momento del partido los hinchas de su equipo "le gritaron cosas del fútbol a Sessa y no le gustó y agredió a los hinchas, en este caso a mi hermano".

Asimismo, dijo que están tratando de contactarse con una persona que ‘tiene un video de lo sucedido’, y señaló que incluso Sessa festejó un gol de su equipo de cara a la tribuna rival ‘pero esas con cosas de fútbol’.

El cotejo finalizó 2-1 para el equipo de Sessa, que lidera la Zona 13 Región Pampeana Norte. "Yo no tuve problemas con él y no creo que haya. No hubo problemas fuera de la cancha. Nos enteramos todo al final del partido. Aunque en el primer tiempo vimos que la parte de atrás del arco de Sessa la gente estaba enojada", afirmó.