Tapia admitió el mal arbitraje de Trucco

Fotos RELACIÓN TENSA. Claudio "Chiqui" Tapia deslizó una crítica hacia el presidente de San Lorenzo por su actitud.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, admitió ayer que el arbitraje de Silvio Trucco en el empate de San Lorenzo y Boca Juniors "no fue el mejor" y defendió su presencia en el cumpleaños de su "amigo" Carlos Tévez, horas después de ese polémico partido.

"No estoy contento con el arbitraje y soy el responsable. Sin duda, el de ayer (por el domingo) no fue el mejor porque se cometieron errores que perjudicaron a los dos equipos", manifestó "Chiqui" Tapia sobre la actuación de Trucco, que generó el enojo de San Lorenzo y principalmente de su presidente, Matías Lammens.

El mandatario del "Ciclón" criticó fuertemente el arbitraje y admitió su "molestia" por la presencia de Tapia en el cumpleaños de Tévez, autor del gol del empate en una fina posición adelantada que no advirtieron el árbitro ni su asistente Hernán Maidana.

Amigo de Tévez

"Soy amigo de Carlos y si Boca perdía hubiera ido igual. Son actos privados ¿por qué no puedo ir al cumpleaños de un amigo? No sé qué quieren decir cuando declaran esas cosas", se defendió Tapia ante el señalamiento de Lammens.

"Fui hasta China con mi familia para festejar un Día del Amigo con Tévez. Le damos de comer a la sociedad con cosas que no tienen nada que ver", agregó el máximo dirigente del fútbol argentino.

"Cuando uno declara así, lo hace con cierta intencionalidad. Tiene que ser cuidadoso", apuntó Tapia, quien deslizó una crítica para el presidente de San Lorenzo.

"Si buscamos instalar algo, no está bien. Primero, hay que hacer una autocrítica profunda y después salir a hablar. No sólo cuando el resultado deportivo no es el que esperamos", apuntó "Chiqui" Tapia.

Si bien dicen tener una buena relación, Tapia y Lammens arrastran muchas diferencias desde la pelea por la presidencia de AFA dado que el presidente de San Lorenzo apoyaba la candidatura de Marcelo Tinelli.

Tapia también insistió en que la versión de la "guardia alta" que instaló el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, semanas atrás "no aporta nada".

"Hay que trabajar en las cosas que pueden cambiar el fútbol. Puede haber errores, pero no hay mala intención", aclaró el mandatario que asumió la conducción de AFA en marzo del año pasado.

Tapia también resaltó el trabajo "transparente" de Horacio Elizondo, director arbitral de la AFA.

Supercopa Argentina

Por otro lado, el presidente de AFA se refirió a la definición de la sede de la Supercopa Argentina que protagonizarán Boca, campeón del torneo de Primera División, y River, ganador de la Copa Argentina.

"Estábamos ilusionados con la opción de Córdoba, pero está con muchos inconvenientes. Esta semana debemos definir la sede y de no ser Córdoba será en Mendoza", anunció.

Los alrededores del estadio Mario Alberto Kempes están en obra y el campo de juego tampoco está en el mejor estado y eso inclinaría el cambio para el Malvinas Argentinas.

Tapia consideró que el superclásico que definirá un título el próximo 14 de marzo "es el evento más importante" antes del Mundial y que debe ser una "fiesta".

"Se viene trabajando mucho para que vuelva la familia y el público visitante a la cancha", señaló Tapia, quien impulsa el retorno de la parcialidad visitante para después del Mundial de Rusia.