"Las canciones me ayudaron a seguir"

06/02/2018 -

Raly Barrionuevo vivió una noche de emociones, no solamente por la reedición de "La Juntada" sino también cuando cantó los temas de "La niña de los andamios", una canción que dedicó a su mamá.

En la cuarta noche del XXVII Festival Nacional de La Salamanca, el músico friense tuvo su participación individual en la que presentó su último disco, y en forma colectiva cuando subió al escenario "Jacinto Piedra" con "Peteco" Carabajal, Julio Paz y Roberto Cantos ("Dúo Coplanacu") para revivir "La Juntada".

En una entrevista con EL LIBERAL, Raly destacó: "Me gustó tocar las canciones de ‘La niña de los andamios’ porque se me mezclan las emociones. Yo me acuerdo que después que falleció mi mamá, a los dos o tres días vine a tocar en La Salamanca. Las canciones tienen siempre esa acción terapéutica. Pasaron unos añitos y hoy vengo a cantar unas canciones que hablan de todo eso, con las que pude sanarme un poco el corazón, dejar ir a una mujer que para mí fue fundamental en mi vida que fue mi madre. Dejarla ir. Bueno, la vida es así. Y hay que seguir. A mí, las canciones siempre me ayudaron a seguir, me curan y me ayudan a hacer música con mis amigos". Aseguró que luego de haber escrito las canciones de "La niña de los andamios" no sabe qué va a hacer en el futuro. "No sé que voy a hacer. Sinceramente, no tengo idea sobre lo que voy a hacer después. Ese vértigo, esa incertidumbre es parte de este arte, porque dentro de la música hay mucha alegría, pero también hay mucho de miedo y uno se refugia en las canciones y cuando salen, duele. Cuando salen desde el dolor, desde cosas que a uno lo ponen sensible, es porque son de verdad", dijo.