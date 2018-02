"No me sorprende la vigencia de mi viejo"

06/02/2018 -

Gregorio Gómez Cantos está orgulloso de la vigencia que tienen las canciones de Jacinto Piedra. "Hasta el día de hoy, las letras de mi viejo son innovadoras. Son muy modernas. Son propuestas que están muy vigentes pese a haber sido escritas hace treinta años. No me sorpende la vigencia de mi viejo y su legado. Las nuevas generaciones se dan cuenta de eso y ven a un artista que propone algo diferente y revolucionario. Entonces, no me sorprende", destacó.