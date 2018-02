Mazzocco denunció que fue acosada por Pettinato: "Le puse un límite y fue peor"

06/02/2018 -

Roberto Pettinato no está atravesando por su mejor momento en lo personal. Nuevas denuncias por acoso y maltrato laboral se suman a otras ex compañeras de trabajo del ex integrante de Sumo. Y quien lo denunció ahora es Karina Mazzocco. La modelo y conductora relató la lamentable experiencia que vivió cuando trabajó con él en "Todos al diván", el ciclo emitido entre 1999 y 2001 por Canal 9. "Fue muy difícil trabajar con él dos años. Yo soy una cultora del bajo perfil en mis más de 20 años de camino andado y nunca había dicho nada al respecto. Pensaba ‘Si Novaresio me pregunta acerca de este tema...’, y se me cruzaban por la cabeza la familia de Pettinato, sus hijos, su mujer... ‘¿Qué digo?’ Me preocupa lo que piense su familia, pero más me preocupan todas las denuncias que se hicieron hasta el momento. Esa película la vi", contó Mazzocco en "Debo decir".

Mazzocco contó su experiencia: "Me pasó que por poner el límite después fue peor. No solo el acoso; (también) el maltrato, el destrato y la descalificación". Al ser consultada si alguna vez se lo volvió a cruzar, contó: "Muchas veces, pero él no saluda. Es un hombre que no saluda. No necesito de él absolutamente nada, pero sí lograr un cambio como sociedad, donde todos somos parte".