"Peteco", Coplanacu y Raly, juntos para siempre

06/02/2018 -

Si cuando cantaron en forma individual cautivaron a las miles de almas que se congregaron en la cancha del club Sarmiento, cuando subieron todos juntos vibró el escenario "Jacinto Piedra", del XXVII Festival Nacional de La Salamanca 2018. Es que "Peteco" Carabajal, el Dúo Coplanacu y Raly Barrionuevo demostraron que la química sigue intacta, como hace catorce años, cuando forjaron "La Juntada", un proyecto musical que trascendió y que, en la cuarta noche salamanquera, reapareció con fuerza. Como ya había sucedido en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María, en La Salamanca quedó demostrado que la música de "La Juntada" sigue vigente y la amistad entre sus artífices más fuerte que nunca. El análisis de Raly Fue Raly quien, ante una pregunta de EL LIBERAL, analizó esta permanencia en el tiempo. "El hecho de la vigencia tiene que ver con ‘Peteco’, de quien aprendí mucho. Yo era un preadolescente cuando escuchaba sus canciones. Después fui músico de su banda. Después me voló la cabeza cuando apareció cantando con Jacinto con Transmisión Huaucke, del cual se cumplió 30 años", remarcó Raly a EL LIBERAL. "Todo eso no lo olvido más y agradezco mucho tener referentes como él. En las charlas que teníamos era de escribir las canciones sin ninguna pretensión de nada", enfatizó el cantautor friense. "Cuando, en el escenario Jacinto Piedra, lo abracé a ‘Peteco’ le agradecí por todo lo que me enseñó. Es un honor ser su amigo, como también de Julio y Roberto", consignó. El análisis de Julio En tanto, Julio Paz, del Dúo Coplanacu, en su entrevista con EL LIBERAL dijo que el amor por la tierra, el compromiso social que llevan sus creaciones y el ser portadores de una gran bandera como es la santiagueñidad, los une a sus colegas "Peteco" y Raly "como también a otros músicos argentinos que están muy comprometidos, que no han arrodillado el repertorio ante nada". "Pienso que cuando uno ha encontrado un camino y ese camino te ha hecho sentir útil y bien, te ha hecho reír, te ha hecho pensar y te ha hecho dar alegría a otros, es muy difícil dejarlo. Yo no lo veo a "Peteco" haciendo una demostración de canto lírico sino que lo veo cantando, igual que a Raly o a mi cumpa Roberto (Cantos, su compañero en Coplanacu) cantando en profundidad", reflexionó. Julio remarcó que se siente orgulloso de formar parte de "La Juntada", como también de tener el compromiso y la responsabilidad de llevar adelante el canto popular. El análisis de "Peteco" Por su parte, "Peteco" le dijo a EL LIBERAL que se siente "muy bien, muy tranquilo" al poder hacer la música que ama tanto con "Riendas Libres" (junto con Homero y Martina) como también con la reeditada "La Juntada", con Julio Paz, Roberto Cantos y Raly Barrionuevo. Dijo que el poder cantar con sus hijos Homero y Martina y ahora con Dago y Jesús, los hijos de su amigo Juan Saavedra, es "un lindo premio que yo mismo me doy en esta última etapa de mi vida y de mi vida artística". "Lo que producen las canciones es increíble y eso, a mí, me llena el alma", indicó "Peteco".