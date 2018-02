06/02/2018 -

"Peteco"’ también se refirió a la polémica generada por su colega riojano Sergio Galleguillo cuando dijo que el folclore argentino está en crisis.

"Puede ser que tenga razón en que falta un poco de renovación, siempre hay un modelo que se está repitiendo en los festivales. También creo que es una decisión personal porque todos tenemos la obligación de renovarnos", resaltó.

Y evocó que en sus comienzos cantaban "a los buenos autores. No teníamos avidez de componer y yo lo hice con mi viejo (Carlos Carabajal). Él siempre, con su ejemplo, me supo frenar para no ser goloso y no agarrar todo de una vez. Me decía: ‘Cuando hagas un tema dejalo solito, no lo rodees de macanas’, y tenía razón".

"Nosotros siempre vamos a estar renovando. Con todo respeto, no nos importa lo que diga el público, porque el artista tiene que conocerse a sí mismo y tener mucho amor por lo que hace, por la naturaleza y la sociedad", aseguró.

¿Que diría hoy Carlos al verte crear y seguir su legado con tus hijos?

Él hubiese estado satisfecho, feliz, contento, porque él lo ha hecho conmigo. Me contaban mis amigos que cuando ellos lo alababan a mi viejo, él les decía "sí, pero ‘Peteco’ es mejor".