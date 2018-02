Defederico no quiere saber nada de volver con Cinthia

06/02/2018 -

Cinthia Fernández expuso en las cámaras de televisión su nueva crisis con Matías Defederico. Y él respondió en forma categórica. El futbolista se quebró al hablar de sus tres hijas y las acusaciones de abandonarlas. "Yo también tengo días a la noche que lloro... Me hace llorar todo, la situación", dijo. "La decisión de separarnos fue mía. El problema es de la pareja, no soy yo solo la pareja. Hoy por hoy es así, soy yo el que no quiere volver. No sé mañana, es una separación, no sé de cuánto tiempo", contó Matías.