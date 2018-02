Julio y Roberto llevan sus "coplas" por el país y el mundo

Fotos Con guitarra y bombo, Roberto y Julio trasladan su amor por la tierra donde nacieron en canciones que emergen del alma y la comparten con el mundo.

Julio Paz y Roberto Cantos, integrantes del Dúo Coplanacu, están orgullosos de ser embajadores de la cultura santiagueña. Se sienten honrados porque desde su tierra natal fueron convocados por la Subsecretaría de Turismo de la provincia para acercar a Santiago a la gente que veranea y la que reside en Mar del Plata, ciudad donde se presentaron en el "Espacio Clarín" para promover este aspecto cultural, la música, de la "Tierra de Promisión".

Julio, antes de subir al escenario "Jacinto Piedra", del XXVII Festival Nacional de La Salamanca, habló con EL LIBERAL sobre este tramo de su carrera.

"Nosotros, no solamente cuando tocamos en Mar del Plata, sino en otros lugares del país y del mundo nos sentimos orgullosos de representar a la provincia", destacó Paz a EL LIBERAL.

"El hecho de cantar un 80% repertorio santiagueño nos hace embajadores de Santiago del Estero y nos sentimos muy honrados de llevar ese pedacito de Santiago, que es la música", remarcó el prestigioso bombisto santiagueño.

Añadió: "Si bien la música es un gran caudal que ocupa de la mañana a la noche a los santiagueños, Santiago no es solamente la música porque tiene otras cosas como su hospitalidad, alegría, simpleza, su arte en todos los sentidos".

"Siendo nosotros un granito de arena en la comunidad de músicos, nos sentimos muy honrados de poder cantar en otro lugar", especificó Julio.

Julio explicó las razones por los cuales el santiagueño es "naturalmente hospitalario". En ese sentido, remarcó: "‘Es algo ancestral. Es tan dura la tierra nuestra que en la época en que había los viajeros no podían dejar que un viajero siga de largo sin darle un asiento, una cama, un descanso, cambiar de caballo. Yo creo que de ahí nace esa sana hospitalidad, la hospitalidad sin esperar nada a cambio. Yo he vivido mucho en el campo y en el campo es así. En la ciudad vemos al gesto de la solidaridad como algo grosso mientras que en el campo es un gesto natural". Y también habló del próximo disco que preparan el que, fiel a su estilo, estará impregnado de santiagueñidad y compromiso social. "Siempre hay un compromiso, en los textos o directa o indirectamente. Nosotros defendemos muchos la preservación de la naturaleza como una cuestión de supervivencia y armonía y de generosidad con los que vienen, con los hijos. Digo los hijos porque son los hijos míos y los otros. Entonces, hay que preservar porque el mundo amasijado no le va a servir a nadie", indicó el artista santiagueño.