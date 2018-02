Fotos Nacho Fernández y un bajón futbolístico que no acaba

Desde hace un tiempo, Ignacio Fernández no viene teniendo buenos partidos. Su despliegue para llegar al área rival, asistir y el interesante manejo que tiene con la pelota no se han visto últimamente, y esto llama la atención en Núñez, donde su lugar entre los once corre riesgo.

En lo que va de la Superliga 2017-18, entre los jugadores con más de 5 partidos disputados en River, el volante es el peor calificado después de Carlos Auzqui, quien cuenta con un promedio general de 4 puntos. Cabe resaltar que en el ranking general está en la 32° posición de 36 futbolistas.

Como si fuera poco, la actuación de Juan Fernando Quintero -ingresó por Fernández- frente a Olimpo dejó una buena impresión en el Mundo River. De esa manera, el colombiano podría ganarse un lugar entre los titulares de cara a lo que viene.

Más allá de su flojo rendimiento, está claro que el hombre surgido de Gimnasia y Esgrima La Plata es un gran jugador, posee condiciones probadas e incluso cuenta con una buena ventaja: tiene el apoyo de Marcelo Gallardo.