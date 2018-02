El Ministerio de Seguridad explicó por qué Chocobar actuó como debía

Fotos Chocobar fue recibido por Macri.

El pasado 24 de enero, la Justicia procesó al policía Luis Chocobar, por "homicidio agravado", luego de que el 8 de diciembre pasado, cuando se encontraba de civil, persiguiera y disparara con su arma a Juan Pablo Kukok, un delincuente de 18 años que momentos antes le había robado a un turista, que terminó con diez puñaladas.

El ladrón murió a los tres días, al no poder sobreponerse a las heridas. Y a pesar de que la Justicia procesó y embargó al policía, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación sostienen que, según "los indicadores de formación", "actuó como tiene que actuar".

En el 2015, se conformó un Sistema Nacional de Formación Policial, con 14 indicadores para garantizar un piso básico común de entrenamiento. La iniciativa terminó de rubricarse este año al certificarse la carrera de Agente de Policía en el Ministerio de Educación. Es según estos parámetros que desde Seguridad sostienen que Chocobar actuó de acuerdo al protocolo.

Según el Subsecretario de Formación Policial, Matías Lobos, el policía "nunca pierde el `estado policial´", aclarando que aun estando de civil, está obligado a actuar.

El proceder de Chocobar encuentra relación con dos tomos en particular: el que responde al "Marco legal de la actuación policial" y el que desarrolla todo lo concerniente a la "Defensa policial".

En el primero de los manuales, donde se enumera "En qué casos puede hacerse uso de armas de fuego", la lista precisa:

-En defensa propia o de otras personas

-En caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves

-Con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida

-Con el objeto de detener a una persona que represente peligro para la vida y oponga resistencia a su autoridad

-Impedir una fuga

-Y siempre que resulten insuficientes las medidas menos extremas.

-Sólo se podrá hacer uso de intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

En el segundo manual, el que refiere particularmente a la "Defensa policial", se lee en el apartado "Técnicas de defensa ante armas punzo cortantes":

Enfrentarse a una persona armada con un elemento `punzo cortante es extremadamente peligroso y puede ser potencialmente mortal. Por ello se sugiere realizar el siguiente protocolo:

a) Mantener una distancia mínima de 8 mts. del agresor armado empuñando su arma de fuego.

b) De no poder mantener esa distancia, usar armas no letales o de letalidad controlada como el PR-24 o el bastón rígido policial, gas pimienta, etc. para equiparar un posible ataque.

c) Si no dispone de armas no letales o no tiene tiempo para acceder a ellas, buscar cualquier elemento que pueda interponer con el agresor, como una silla o elementos para obstaculizar el ataque, como una mesa. Esto nos dará más tiempo para volver a evaluar la situación.

d) Como última instancia usar la defensa física teniendo en cuenta que frente a un profesional en el uso de estos elementos, no hay técnica posible para enfrentarlo ya que el nivel de riesgo es alto.

"El policía tiene que actuar. En este caso además Chocobar dio orden de detención", remarcó Lobos, que además explicó que el arma blanca también puede ser letal.

"Está comprobado en todos los ejercicios que se han hecho a nivel nacional e internacional que es imposible la reducción física de alguien que está con un cuchillo. La persona termina inevitablemente hiriendo de gravedad o matando al policía", graficó el Subsecretario de Formación Policial.

En esa línea opinó que ante un escenario como el que se le presentó al oficial, este debía utilizar "necesariamente su arma de fuego" ya que en el país no se utilizan por ejemplo pistolas taser (armas de electrochoque), las que en promedio resultan mucho menos letales en situaciones similares.

Por último, cuestionó que la Justicia utilice un "principio de culpabilidad" con la figura de un policía al que antes se le dio el poder legítimo de actuar para proteger a la sociedad, "Antes debe regir un principio de inocencia", cerró.