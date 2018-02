Video | Nahir le exigió a la jueza que le explique por qué no le dan prisión domiciliaria

Fotos

En una audiencia realizada ayer en Gualeguaychú, se volvió a rechazar la prisión domiciliaria para Nahir Galarza, la joven de 19 años que está imputada por el asesinato de Fernando Pastorizzo, ocurrido el 29 de diciembre del año pasado.

En la audiencia, la jueza Angélica Pivas escuchó a la joven, que antes de conocer el fallo, pidió explicaciones: “Quiero aclarar que desde el primer día yo di todas mis claves del celular. ¿De qué manera podría interferir en la investigación?, ¿Por qué no se me da la prisión domiciliaria al menos, si no se me da la libertad?", expresó.

Insistente, Nahir dijo que "le gustaría" que en el caso de rechazar su pedido de libertad domiciliaria, le den los "fundamentos para así poder entender", porque no sabe de qué manera puede entorpecer la investigación. "Ni siquiera tengo mi celular", repitió.

Finalmente, el Juzgado de Garantías de la ciudad de Gualeguay, resolvió que la joven deberá permanecer con prisión preventiva en la Comisaría de la Mujer de Gualeguaychú al menos hasta que se cumpla el plazo de los 60 días establecidos por la Justicia.