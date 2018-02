Un "poni guia" ayudará a un periodista ciego

Fotos FOTO TOMADA DE THESUN.CO.UK

Hoy 16:38 -

Mohammed Salim Patel, periodista no vidente de la BBC con fobia a los perros, recibirá a Digby, el primer "poni lazarillo" para poder mejorar su estilo de vida.

El equino de ocho meses, que solo mide 61 centímetro de alto ayudará al hombre de 23 años con las tareas del hogar como un perro guía tradicional.

Mohammed tiene un trastorno degenerativo en los ojo llamado Retinis Pigmentosa razón por la que perdió la vista. "Tengo una afección en la que perdí la visión y me encontré con muchas personas que tienen perros guía. Pero tengo una gran fobia a los perros que no pude resolver y fue bueno cuando escuche que estaba entrenando a los caballos. Siempre me gustaron los caballos, pero es bueno ver los beneficios para las personas con discapacidades visuales", contó al sitio The Sun.

