FÚNEBRES | 7 de Febrero de 2018

07/02/2018 -

- Francisca Antonia Aragón

- Mario Rodolfo Yanuzzi (La Banda)

- José Daniel Danus Degani (Fernández)

- Maximiliano Esteban Alexander Silva

- Dardo González (La Banda)

- Juan Vicente Sánchez (La Banda)

- Justo Rufino Leguizamón (Villa Atamisqui)

- Richard Washington Abdala

- Luis Antonio Acosta

ABDALA, RICHARD WASHINGTON (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/18|. Sus padres María Ester Gallo y Ricardo Emiliano Abdala; sus hermanos Williams, Soledad, Sebastián, su novia Laura Celiz; su hermana política Natalia Pereyra y sus sobrinas Cielo y Nayla; sus tíos Nelly Sánchez y Roberto Carrizo; sus primos Cristian, Débora, Jimena y Alejandra Carrizo; familiares y vecinos. Sus restos son velados en la sala velatoria Comunitaria, sito en calle 59 entre 5 y 11 del Bº Ej. Argentino y serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque El Descanso.

ABDALA, RICHARD WASHINGTON (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/18|. Sus padres Ricardo, M. Esther, hnos Williams, Soledad, Sebastian, hna. pol. Natalia, su novia Laura participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en el cem. El Descanso. Casa de duelo capilla velatoria Bº Ej. Argentino. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ABDALA, RICHARD WASHINGTON (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/18|. Sus tíos Eduardo, Vico, Carlos Abdala, familiares Anita Bonardi, Susana y Ada Gallo; familia Casteglini y amigos del Bº Ej. Argentino "La Pachanga" participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, RICHARD WASHINGTON (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/18|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Cristian Suarez y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su gran amigo Williams. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, RICHARD WASHINGTON (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/18|. La presidenta del Club Atlético Talleres, Ana Julieta Llorbandi, participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo del querido "Turco", ex jugador de la institución, ruegan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

ABDALA, RICHARD WASHINGTON (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/18|. La comisión directiva, socios, hinchas y simpatizantes del Club Atlético Talleres, participan con profundo dolor el fallecimiento el hijo del querido "Turco", elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

ACOSTA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/18|. Sus hermanos Lidia, Nancy, José, sobrinos nietos y demás familiares part. su fallec. y sus restos serán inhumados en el cement. parque de la Paz a las 11 hs. Casa de duelo sala 2 P.L. Gallo 330 Serv. Caruso Cia. Arg. der Seguros SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ARAGÓN, FRANCISCA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Su compañero Leiva, Ramón. Flia. Leiva. Flia. Aragón y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - 4219787.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Marisa Zuaín, Analía Borrás, Beatriz Murias, María Silvia Cazzaniga, Analía Corán, Viviana Avido, Sandra Ausar, Karina Najar, Albana Nazar, Ana García y Belén Basualdo participan con profundo dolor el fallecimiento de la suegra de su amiga Inés y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. "Que el Señor la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno". Norma Franzzini, Pedro Bertrand e hijos participan y acompañan en el dolor por el fallecimiento de su amada madre al Sr. Miguel Lladón y hermanos. Se ruega una oración en su memoria.

BRUCHMANN DE LLADÓN, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Manuel A. Pacheco, Gloria S. Cortés, sus hijos Gabriela y Edgardo y respectivas familias acompañan a los hijos de su distinguida amiga.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Sus sobrinas Graciela, Marta, Adriana, Susana Habra y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Su sobrino nieto Carlos Augusto Ornaghi y familia participan su fallecimiento y abrazan a sus primas y demás familiares en este doloroso momento.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Facundo Jorge, Luisa María Romero, su hijo Santiago y familia, acompañan a su hija Elisa, Negucha y María Eugenia participan con profundo dolor su fallecimiento.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. María Rosa Carol de Contato y sus hijos Antonio y Adela, Eduardo y Felicitas, Lucrecia y Lorenzo, Rosa María y Alejandro José Contato Carol participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su feliz resurrección. Acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Los compañeros de trabajo de su hija Arq. María Elisa: Tomás Eugenio, Milagros, Chochi, Marcela, Hector, Luisa, Juan Carlos, Roberto, Walter, Sandra, Miguel, Carmen, Roxana, Bianca, Pestaña, Chiquitín, Celeste, Cintia,. Dany, Alejandro, Coki, Cacho, Rita, María SIlvia, Fabián, Papa participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. María Emilia Jorge y su hija Camila Llapur, Julio David Alegre y María Alejandra Martiñan y flia, Lylian Mabel del Valle Paz y María Claudia Alegre y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de María Elisa, María Eugenia y María Josefina. Ruegan una oración en su memoria.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Juan Pablo Vignau, Noemí Mansilla acompañan con mucha tristeza a sus hijas y demás familiares ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Mery Atías participan con dolor su fallecimiento.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con mucha pena su fallecimiento, acompañando a sus hijas con oraciones y familiar afecto.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Luis Ábalos, María Elida Cerro y sus hijas Guadalupe, Candelaria, María y Martina y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su querida amiga María Eugenia y familia.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Ingeniero Fernando Filippa, su esposa Rosa Elena Atterbury acompañan a su amiga María Eugenia en la pérdida de su querida madre. Ruegan oraciones en su memoria.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Querida tía Negra, te fuiste al encuentro de tu gran familia que ya vive junto a Dios. Sin duda serás bienvenida allí. Aquí te despedimos con amor; Alicia Mananicci, su esposo Daniel Barbera, sus hijos Diego, Constanza y Agustin, acompañan a sus primas Mary, Elisa y Neguecha y sus flias. en estos momentos de dolor, Rogamos por su descanso en paz.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Marta y Marcelo Larguía acompañan a sus hijas y demás familiares en estos momentos de dolor. Se ruega una oración en su memoria.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Virginia Lugones Cesca y Esteban Gay Calvete, junto a su hijo Nicolás Gay Lugones acompañan a su nieta y amiga Soledad Pizzolito y a toda su familia, con oraciones, dando gracias por su vida y por su feliz encuentro con el Señor.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Amalia Elena Filippa de Guber e hijos Rosita y Daniel participan su fallecimiento y acompañan a su hija María Eugenia y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Manuel Sánchez y Elena Marina Piccardi participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su hija María Eugenia y familia en este triste momento. Descanse en paz.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. "Aunque ande en valle de sombras de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo". Luisa Hallak de Retondo, Héctor Retondo y flia. participan el fallecimiento de la madre de sus amigos María Eugenia y Cacho y elevan oraciones en su memoria.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. "Bienaventurados los misericordiosos porque ellos verán a Dios". Chini Habra y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familia en su dolor.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". María Leonor Hallak participa su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de dolor. Eleva oraciones por su eterno descanso.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijas y nietos en el dolor, elevando oraciones en su querida memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Sus amigos Manuel Sánchez y Elena Marina Piccardi y familia participan con gran pesar su fallecimiento. Acompañan a su familia en este triste momento. Descanse en paz.

DÍAZ, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. "Que Dios te tenga en las gloria". Sus primos Teco y Nora; hijos Lucas, Matías y Sofía te recordarán con cariño. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

DÍAZ, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Sus primos Chicho, Teco, Rosa y Héctor Brizuela con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

DÍAZ, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Arquitecto Anselmo Vezzosi, Marcela Scocozza con sus hijos Juan Bautista, José Vicente y sus respectivas familias participan el fallecimiento y acompañan a Jorge, Marta, Sebastián y su hemana Beba, su sobrina Mariel y Pablito en este momento de dolor. Sus restos serán inhumados hoy. Descansa en la paz del Señor.

DÍAZ, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Señor, ya está ante ti, recíbelo en tu reino. El grupo de oracion María Rosa Mística de la calle Avenida Moreno, Sor Mercedes Guerra y Pasaje San Lorenzo participan y acompañan a nuestra hermana en Cristo Beba ante la pérdida de su hermano Juan Manuel.

LEMOS, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. La comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº 27 Martha Salotti participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera de trabajo, Srta. Magalí Lemos. Que brille para él la luz que no tiene fin.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. María Rosa Carol de Contato y sus hijos participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su feliz resurrección. Acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES ORTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. Desde Tucumán su sobrino Dr. Félix Oscar Noriega Lorenzo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUCATELLI DE JIMÉNEZ, ELISA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Sus hijos Chiqui y Enrique, su hija pol Patricia, sus nietos Lucía y Alejo, sus bisnietas Alma y Abril, su hna pol. Betty participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LUCATELLI DE JIMÉNEZ, ELISA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Su hermano Gringo Lucatelli y Sra. sobrinos Maria de los Angeles, Cecilia y Ezequiel, nietos y sobrinos en el afecto, participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardin del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

LUCATELLI DE JIMÉNEZ, ELISA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Su hermana política Delicia Burgos, sus hijos María Elena Lucatelli y Carlos Nallar, sus nietas Maria Elena y Agustina, Maria Nallar Lucatelli, participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUCATELLI DE JIMÉNEZ, ELISA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Sus sobrinas nietas Maria Elena y Agostina Maria Nallar Lucatelli, participan con inmenso dolor el fallecimiento de su querida tia Pitucha y ruegan oraciones en su memoria.

LUCATELLI DE JIMÉNEZ, ELISA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Sentido pésame a sus hijas y mis oraciones por el eterno descanso de Nora. Susana y Teresa, las abrazan con mucho cariño. Susy Rivero.

LUCATELLI DE JIMÉNEZ, ELISA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Maria Cristina Faes, hijos, nietos y bisnietos, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Susana y Tere. Rogamos oraciones en su memoria.

LUCATELLI DE JIMÉNEZ, ELISA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Pablo Ramón Lucatelli, Belén Amado de Lucatelli y flia., acompañan a Hugo y Enrique, primos hermanos por la pérdida irreparable de su madre, la tía querida Pitucha. Que Dios la reciba en sus brazos.

LUCATELLI DE JIMÉNEZ, ELISA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Los directivos, representantes, apoderados y demás compañeros de OSDE, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido compañero y amigo Edgardo Jimenez (Chiqui). Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Carlos y Anita Morellini, acompañan con inmenso dolor a su hija Susana y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Juan Storniolo y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. María José Giovanniello, Gustavo Basbús, sus hijos Gastón, Adolfo, Augusto participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas y familiares.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Nazareno A. Sgoifo, su esposa Adela Pece e hijos Marcelo y Vittorio Sgoifo y Natalia Prados participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas Tere y Susana, nietos y bisnietos en este triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (NORITA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Las amigas de su hija Teresa participan con profundo dolor el fallecimiento de Norita, ya descansa en paz, María Marta Arce, Anita Gómez, María Inés Villaverde, Zulma Sirena, Anahí Catella, Marta Carol, María Elena Carranza, Elisa Castro, Negucha Castro, Gaby Urrere, Silvia Jiménez, Lichi Jiménez, Lichi Salvatierra, Marta Navelino, Susana Abdala, Valle Montesinos, Vicki Scocozza, Villegas María Elena, Adriana Lopok, Marta Hoffman.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Las amigas de su nieta Mariana; Maria José C., Pia, Leisa, Marcela, Alejandra, Jimena, Maria José V., Belen, Josefina, Laurencia, Sofia, Celeste, Andrea, Gracia, Ana, Flavia, Ines y Florencia, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Dr. César Albuixech, su esposa Leisa Ábalos Reynoso, sus hijos Benjamin, Facundo y Alejo Albuixech Ábalos, acompañan a sus nietas Mariana y Luciana en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Gabriel Jorge Llapur, María Elena Sydow; sus hijos Mariana, Gabriel, Andrea, María Gabriela y respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su hija Tere y familia en estos tristes momentos.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Sol Elías Tissera, Luis Nattero y su hijo Valentin Nattero, participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuelita de sus amigas Luciana y Mariana, Sergito y Agustin. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Pocholo Salomon, Elsita Colomer, participan con pesar el fallecimiento de Norita y acompañan a Susana, Tere y demás familiares en su dolor.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Arq. Dante De Luca, María Elisa Castro, acompañan a sus hijas y nietos en estos momentos de tristeza y dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Norita querida, te extrañaremos, siempre nos diste tu cálido y amoroso cariño, Que Dios te reciba con los brazos abiertos y te haga gozar de su gloria, estarás en nuestro corazón, que brille para vos la luz que no tiene fin. Susana Lopez Falcione e hija Sofia García.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. José Andrés Rivas, Susana Ribas Meneclier y sus hijas Mariana y Pay, ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. "Fue así como Adán, todos mueren, también en Cristo, todos volverás a vivir". 1- Cor. 15:22. Unidos al dolor de la familia Alberto P. Paradelo, su esposa Mirtha R. Ortiz de Paradelo, sus hijas Marcela, Patricia, Carolina y sus respectivas familias, participan su regreso al Hogar Divino. Oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Susana Abdala de Faes y familia, participa con dolor el fallecimiento de la mamá de Susana y Tere. Elevamos oraciones por su descanso en paz.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Dr. Sánchez Gerardo y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Antenor R. Ferreyra y Sara J. Achával participan con dolor su fallecimiento.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Leonor Rodríguez y sus hijos Carlos, Augusto y Valentina con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Dr. Carlos G. Flaja Morellini y flia., acompañan a sus amigos Susana y Ernesto en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Gustavo Adolfo Gauna participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Elisa Medina de Chemes, sus hijos Olga, Jorge, Mary, Carlos y Guillermo, su yerno José Rafael acompañan a sus hijas Susana y Teresa y nietos en esta triste despedida. Elevan oraciones por la paz de su alma y cristiana resignación para sus seres queridos.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Olga Chemes de Llinás, sus hijos Claudia Inés y Mario José Aliaga, Gabriela Paola y Pablo Martín Ledesma acompañan a la familia en este triste momento, elevan oraciones por la paz de su alma.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Su consuegra Dolores Pereda de Falcione; sus hijos Andrés Falcione Pereda e Inés Guillot (a), M. Teresa Taboada de Falcione Pereda, Susana Falcione Pereda y José V. López Pizzorno; sus hijas Susanita, M. Dolores, María del Carmen con sus respectivas familias acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares con tristeza en estos momentos de dolor.

SILVA, MAXIMILIANO ESTEBAN ALEXANDER (q.e.p.d) Falleció el 5/2/18|. Su madre Silvia Roldán. Su padre Iber René Silva. Sus hermanos Marlene y Susan y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - 4219787.

SILVA, MAXIMILIANO ESTEBAN ALEXANDER Falleció el 5/2/18|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar en delicados verdes prados me hará descansar. Director y personal del IPAC, acompañan a la familia en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ANDRADE, MARIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleciò el 7/8/17|. Padre: hoy se cumple seis meses de tu partida, sentimos un profundo dolor ya que dejaste un vacío en nuestras vidas, tan solo nos queda aprender a vivir sin tu presencia, recordando todos los momentos vividos a tu lado. Siempre estarás en nuestros corazones. Su esposa Gladys, sus hijos Mario y Evangelina y sus nietos invitan a la misa que se oficiará en la Catedral hoy a las 20.30 hs. Se ruega una oración en su memoria.

CASTILLO, RAFAELA DE LOS MILAGROS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/13|. Mami: hoy se cumplen 5 años de tu partida. Pasa el tiempo, pero el deseo de verte, escucharte o tocarte es el mismo. Hay momentos en que esa necesidad se intensifica. Cuando soñamos con vos, revivimos tu rostro, tu sonrisa y nos reconforta sentirte cerca. Nos hubiese gustado tenerte, para que compartas nuestras alegrías, los logros de tus nietos, el cumple de 15 de tu Cande...tantas cosas. Sabemos que estas junto a nosotros, en el corazón; y cuando estamos en apuros, es la abuela la que ayuda, junto a Dios por supuesto. Siempre estaremos agradecidos por la fortaleza y el espíritu de lucha con la que te manejaste en la vida... el trabajo y el sacrificio fue tu escudo. Otro gran agradecimiento y el más importante: tus incansables oraciones por tus hijos y nietos, que hoy son grandes bendiciones y llaves para que muchas puertas se abran. Gracias mami. Rogamos a Dios que estés gozando de mucha paz y descanso. Te amamos mucho y siempre te amaremos. Mejor madre no nos podría haber regalado el Señor. Tus hijos Sofi, Marce, Patry, Dany y Jorge; hijos políticos y nietos invitan a la misa a oficiarse en la iglesia Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs.

CASTILLO, RAFAELA DE LOS MILAGROS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/13|. Querida abuela, hoy se hacen 5 años de tu partida y te recordamos con mucho cariño. Sentimos tu ausencia, sin embargo, siempre estás presente en nuestros corazones y compartimos con vos cada uno de nuestros logros. No tenemos dudas que desde el cielo nos sigues acompañando y orando por nosotros. Siempre serás un gran ejemplo abu, gracias por todo lo que nos brindaste, te amamos y te extrañamos mucho! Tus nietas: Emi, Agu, Pía y Cande invitan a la misa a oficiarse en la iglesia Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs.

CRUZ RODRÍGUEZ, CECILIA ANABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Partiste con una sonrisa en tus labios indicándonos lo feliz que fuiste en tu corto tránsito por la vida, pero dejaste el dolor, la incomprensión y la angustia en todos nosotros. Sus padres Miguel y Claudia; sus hermanos Julita y Tomás; tíos y abuelos agradecen a toda la comunidad de Nueva Esperanza que nos brindaron su acompañamiento, a las compañeras del club de softbol, Casa del Maestro y a la Promo 2017 del Colegio La Asunción, e invitamos a las misas que se le ofrecerá en la iglesia Catedral hoy a las 20.30 y en la Pquia. La Merced de Nueva Esperanza, al cumplirse el noveno día de su partida.

QUIÑA, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. Hijos y familiares de Enriqueta, agradecen a quienes en vida fueron sus queridos amigos y vecinos su participación en la misa oficiada en la iglesia Nuestra Sra. del Valle y San José de Tintina, recordando el 1er año de su fallecimiento.

GONZÁLEZ, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Su hija Ana y demás familiares part. su fallec. y que sus restos fueron inhum. ayer en el cement. de Totorillas Dto. Figueroa. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

ROSOLINO, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento del distinguido vecino de Bº San Martín. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

SÁNCHEZ, JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/18|. Su esposa Viviana Garnica, hijos Juan Exequiel, Juan Gabriel, Lucrecia, Milagros, Ale, Franco, h. pol. Agustina y demás famil. part. su fallec. y que sus restos fueron inhumados en el cement. La Misericordia. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SÁNCHEZ, JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/18|. "Felices los humildes de corazón porque de ellos es el Reino de los Cielos". Los abuelos de Agustina Ávila y Eleky - Ricardo y Manuela Ávila; Riky, Luchy, Fernando, Huerto y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento e imploran al Señor por su eterna paz.

SÁNCHEZ, JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/18|. "Que brille para él la luz infinita de Cristo". Los tíos de Eleki y Agustín; Paulina, Carlos Porota y Luis Ávila junto a sus respectivas flias. lamentan profundamente su inesperada partida al Reino Celestial y acompañan a la familia en tan doloroso trance. Elevan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ, JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/18|. "Que el Señor misericordioso le brinde la paz eterna". La Agrupación 17 de Noviembre de empleados del IPVU participan el fallecimiento del hno. de su compañero Carlos Sánchez y rogamos una oración en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN VICENTE (Cutin) (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/18|. "Caminante no hagas ruido que nuestro amigo se ha ido a descansar". Alberto Gardes y flia. Ronald Gardes y flia participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su querida flia. Ruegan oraciones en su memoria.

YANUZZI, MARIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Su hija Georgina, su papá Mario, su hermano Daniel, su sobrino Gabi, Ale y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia - SERVICIO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162 - TEL. 4219787.

VIEYRA, DANIEL ARMANDO (Tuny, Cabeza) (q.e.p.d.) Falleció 7/2/17|. "Nadie llenará el vacío que dejó su ausencia, donde permanecerá su espíritu iluminado nuestros días con la misma función que sy presencia la iluminó alguna vez..." Sus hermanos, esposa, hijos, nietos y sobrinos invitan al responso que se oficiará hoy a las 9 en el panteón familiar del cementerio La Misericordia, al cumplirse 1 año de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ABDALA, DURBAL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Viviana, Analía y Paola Marconi acompañan con todo su amor y cariño a la querida Romy en su pérdida.

ALBARRACÍN, ROQUE BIBIANO (q.e.p.d.) Falleció 1/2/18 en Río Seco (Tucumán)|. "Dios misericordioso, vos en esta vida le demostraste tu gran amor concédele la felicidad y la paz eterna, recíbelo en el Paraíso en donde no habrá dolores y lágrimas, únicamente paz y alegría". La comunidad educativa de la Escuela Normal Superior República del Ecuador, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la profesora Aída Luz Albarracín. Rogamos oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin y pronta resignación para sus familiares. Frías.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Su madre Graciela Degani. Su padre Jaime Danus, sus hermanos Gustavo y Lucía y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas, en el cementerio de Fernández. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - 4219787.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Su tía Chani Q. de Mayuli, sus hijos Luciana, Belén y Gianfranco Mayuli y su nieto Bruno despiden con muchísimo dolor la partida del querido Dani. Ruegan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. El intendente Ariel L. Matarazzo, departamento ejecutivo, empleados y obreros de la Municipalidad de Fernández, participan el fallecimiento de su compañero de trabajo y elevan oraciones por su descanso eterno y por la pronta resignación de su familia.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. El Partido Justicialista de la ciudad de Fernández participan el fallecimiento del joven empañaron José Danus. Que el Señor lo proteja con su mano y la de la paz eterna.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Ariel Luis Matarazzo y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Dr. Lucio R. Suárez, su esposa María Victoria y su hijo Máximo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. La diputada nacional, Norma Abdala de Matarazzo participa con hondo dolor su fallecimiento. Que la Virgen María lo proteja con su manto y brinde consuelo a su familia.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Propietarios y empleados de panificadora "El Buen Gusto" participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. CPN. Juan D. B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Los amigos de su padre Jaime: Gerardo, Choco, Claudio, Josélo, Jorge, Víctor, Juan Pablo y Memo, participan con dolor su fallecimiento.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Jorge López y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Carmen Rodríguez de Boronat, sus hijos Javier y Teresita Boronat y cada una de sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Los amigos de la familia Antonio Kusmuk, su esposa Azucena y sus hijas participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. José Ramón (Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Luis Alberto (Lucho) Fernández y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la resignación. Se ruega una oración en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Roberto Guillermo, José Ricardo y Rene Bautista Colombo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Rene Bautista Colombo y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. José Ricardo Colombo, participa su fallecimiento acompañando a su querido amigo Jaime y toda su familia en el dolor y en la resignación elevando oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Su amigo y hermano de la vida Salvador (Tutty) Abdala y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Su madre del corazón Elvira Carrillo de Abdala; sus hijos: Romina, Valeria, Salvador y Sebastián con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Valeria Abdala, Enriquito, Valentina, Elena y Josefina García participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Betina Pérez Curbelo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Luis Pérez Curbelo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Los compañeros de trabajo de Petroservice de su hermano Gustavo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Tus locuras y tu presencia, siempre nos va a acompañar en el dia a dia, Se te va a extrañar. Fuiste un buen compañero. Sus amigos de la oficina de tesorería; Rubén, María del Huerto, Myrian, Hugui y Silvia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Jose Murad y familia, participan acongojados su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de sus padres y hermano.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. "Señor, recíbelo en tu brazos y dale el descanso eterno". Los chicos de la oficina de empleo participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Antonio N. Uriarte, esposa, hijos, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. "No nos dejaste, no estas ausente, si no invisible, Señor todopoderoso recíbelo en tu brazos y dale el descanso eterno". Osvaldo Aranda, su esposa Betty, sus hijo José y Lorena Aranda y sus respectivas familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Roberto Chelala y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de Jaime Danus.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Personal de la firma Roberto Chelala participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su compañero Jaime Danus.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Directivos y personal de la firma Roberto Chelala SRL. participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de Jaime Danus.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Alberto "Beto" Celario, su esposa Coca sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel con profundo dolor participan su falle ciento y ruegan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Juan Prados Rodríguez, esposa Victoria Estela, hijos Fernando, Luis, Marisol, Eduardo y Ricardo, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de toda su familia.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Enzo Victorio Piumetti, su esposa Vicky, sus hijos Valeria y Gustavo, Sebastián y Antonella Piumetti y nietos y, Alicia Herrera participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Merci Narváez, sus hijos Joaquín, Facundo y Yesi Ibáñez participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. "Te marchaste joven de este mundo, para que el tiempo no marchite la luz de tu mirada ni la alegría de tu sonrisa. Viviste la vida intensamente, con el loco impulso de tu juventud. Por eso pedimos, a la Virgen María, te acune en sus brazos y te conceda paz para tu alma". Juan Tevés, su esposa Lilian Quiroga y sus hijos Milagros, Facundo y Sebastián participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Acompañamos a nuestros amigos Graciela y Jaime, que el Señor le dé resignación por la pérdida de su hijo. Héctor Moya, Nancy García y sus hijos Romina, Gabriel y Gonzalo, hijo político Daniel Cuartino y nietos. Ruegan una oración en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Rosa Groppa, su esposo René y sus hijos: Pablo, Sebastián, Lucrecia, Martin y Claudio participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor, y en este difícil momento a su familia.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Domingo Groppa su esposa Lucila Tevés y sus hijos Domino, Franco y Gustavo Groppa, participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. "Nuestros corazones lloran tu partida, dejas un gran vacío Josecito. Dios te recibirá con sonidos de trompetas de todos los ángeles, felices de compartir con un ángel tan tierno como vos". Marine y Negro Celario, sus hijas: Yesi, Alejandro, Paola y Guillermo con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria y por una pronta resignación de su familia.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Despedimos con profundo dolor a nuestro sobrino y primo del corazón. Misal Paz, su esposa Silvia Abrahán y sus hijos Martin, Gerardo y Luciano Paz, participan su fallecimiento y acompañan a Jaime Graciela, Lucia y Gusti en este doloroso momento.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Sus amigos Ricardo Cruz, esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria y por su descanso eterno.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. "Que Dios, sostenga su mirada hacia voz y te dé, el descanso eterno". Mario Pereyra Isabel Rojas, sus hijos Mario G. Pereyra y flia.y Ramón A,. Pereyra y flia acompañan a todos sus familiares en este momento de tristeza. Se ruega una oración en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Daniel Águila y sus hijas Tania, Daniela y Bianca participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan operaciones en su memoria y por su descanso eterno.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Comisión directiva y subcomisiones de apoyo socios y simpatizantes del Club Sportivo Fernández participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Liliana y Juan Pablo Fernández y Fernanda Araujo, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su íntimo amigo Jaime y ruegan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Sus vecinos Jorge Chacana y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la gloria de Dios.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Héctor (Tito) Duran y esposa, participan con enorme pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso en la gloria del Señor.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Sus vecinos y amigos de los barrios 102 Viviendas y 9 de Julio, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Victoria Spampinato; Héctor Felipe Azar y familia; Eduardo Elean y familia, Daniel Ahuat y familia, Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y familia y José R. Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, JUSTO RUFINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/18|. Su esposa Nélida, hijos Gladys, Rufino, Fanny, Fabian, Edgar, Lorena, Jessi, h. políticos Alicia, Mariela, Bety, Ramon, Luis, nietos Ivan, Ihara, Valentino, Tobias, Gero, Cuchito, Eliana, Barbi, Yony, Maira, Sabrina, Braian, Tati, Jazmin, Tiago, Luciano, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 30 horas en el cementerio de Villa Atamisqui - Servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162. Tel. 4219787.

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. No te pares al lado de mi tumba y solloces. No estoy ahí, no he muerto, estoy en ti, estoy junto a Dios y María. La curia Nuestra Señora del Rosario participa con profundo dolor su partida y ruega oraciones en su memoria. Frías.

PALADEA, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/18|. Sus amigos Carlitos y Eduardo Antuz y sus respectivas flias. participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su querida flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Suncho Corral.