Moyano ratificó la marcha del próximo 22 y aseguró que los trabajadores "están peor"

07/02/2018 -

El secretario general de la Federación de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, aseguró no tener miedo de "ir preso" porque ya lo estuvo en tres oportunidades, señaló que tampoco siente temor de ser investigado y manifestó que lo que realmente le molesta "es que muchos sostengan tantas estupideces", porque dijo no tener "nada de nada que ocultar".

El exlíder de la CGT Azopardo afirmó que el movimiento obrero acompañó desde el inicio al Gobierno de forma "responsable", aunque explicó que transcurrieron dos años y "los salarios pierden poder adquisitivo".

"La movilización del jueves 22 fue convocada porque la situación no va más. Se terminó para el Gobierno el tiempo de inventar y prometer. Y podrá observarse ese día lo masivo de la protesta. A mí me interesa que me crean los trabajadores y no el Gobierno. Cuando luchaba por el regreso de la democracia, muchos de los actuales funcionarios estaban debajo de la cama o eran cómplices de la dictadura", dijo Moyano a C5N.

El dirigente gremial aseguró que la marcha convocada en defensa de los salarios y del convenio colectivo 40/89 de camioneros, porque "las patronales procuran cercenar el 0,5% del ítem antigüedad", y subrayó que "el trabajador está en una situación más desfavorable respecto de la realidad de diciembre de 2015".