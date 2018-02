"El Presidente demostró que quiere saber lo que pasó", dijo la hermana del tripulante santiagueño

Fotos CASA ROSADA. A casi tres meses de la desaparición del submarino, el Presidente se reunió con los familiares de los tripulantes.

07/02/2018 -

El presidente Mauricio Macri anunció a los familiares de los tripulantes del desaparecido submarino ARA San Juan que el Gobierno fijará una "millonaria recompensa internacional para quien encuentre la nave", y tras reiterar su dolor por el episodio ocurrido en noviembre pasado, ratificó la "firme intención oficial de seguir buscando la nave". El Presidente les garantizó a los familiares que seguirán los operativos y anticipó que se destinarán más de 4 millones de dólares de recompensa para la búsqueda internacional. Esto quiere decir que amplió el presupuesto -ya que el tope hasta el momento era de 4 millones-, que era uno de los reclamos. La cifra final según informó el ministro de Defensa, Oscar Aguad, se confirmará el próximo lunes. Pedido especial "El encuentro ha sido positivo, y se le pudo entregar el petitorio de los familiares al presidente Macri con el expreso pedido para que no cese la búsqueda y se invierta todo lo que esté al alcance para encontrar al submarino", resaltó a EL LIBERAL Marcela Melián, hermana de David, el tripulante santiagueño que permanece desaparecido junto con el resto de los 43 compañeros del ARA San Juan. Tras participar del encuentro en Casa Rosada junto a otros familiares y funcionarios, remarcó que en la reunión de aproximadamente 40 minutos, "se le leyó al Presidente el petitorio y escuchó las inquietudes de cada uno de nosotros, luego habló el mismo Presidente quien contestó que en forma urgente buscará resolver el caso". Por otro lado, tras las recientes publicaciones periodísticas, Melián dijo que también se le consultó al jefe de Estado sobre si el ARA San Juan estuvo involucrado en tareas de espionajes de naves británicas. "Le preguntamos sobre este tema y nos dijo que no sabe (Macri) lo que pasó, pero que si hay responsables sobre la falta de profesionalismo de los jefes o negligencia y se los autorizó a navegar al submarino, se los dará de baja y se hará cargo la Justicia del tema. Nos demostró que quiere colaborar en lo que esté a su alcance para saber lo que pasó", relató la hermana mayor del tripulante santiagueño. Acompañamiento El titular de Defensa señaló la intención del Gobierno de continuar la búsqueda de la nave: "Hay barcos que se están reparando y saldrán a navegar nuevamente", dijo, y puso como ejemplo el Angelescu, "un navío científico que también puede salir a buscar". Además, señaló que el barco que envió Rusia "seguirá hasta fines de febrero". Ahondó: "Nosotros dijimos, y lo ratificó ahora el Presidente, que sólo íbamos a trabajar con la verdad. Los familiares se han enterado de cosas nuevas que están apareciendo desde el Juzgado, y eso tiene que ver con que le dimos al tribunal todo lo que tenemos, no nos guardamos nada", añadió el ministro.