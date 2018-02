Arranca el circuito de tenis de verano

Fotos PROTAGONISTAS. Las damas quieren ser las animadores en este circuito que promete acciones interesantes,

El tenis no detiene su marcha, por eso la Subcomisión de Tenis del Santiago Lawn Tennis Club y la dirigencia programaron la puesta en escena del Circuito de Verano de la especialidad temporada 2018.

El torneo, que coordinará el profesor Álvaro Caldera, estará reservado para las categorías dobles, damas y dobles caballeros, y el mismo arrancará este viernes.

Inscripciones

Los interesados en sumarse a este evento podrán registrar sus inscripciones hasta hoy miércoles 7 a las 20 ante el profesor Álvaro Caldera en el club.

Se jugarán partidos de clasificación en todas las categorías para luego ordenar el resto del programa de juegos correspondiente a cada una de las divisiones. Hay una gran expectativa en los distintos jugadores por sumarse al evento.

Éstos fueron los campeones del último torneo. En Senior A: Roberto Serrano, Néstor Palomo. Sub: Pablo Marini y Gastón Nocco. En Senior B: Luis Olmos y Alejandro Montenegro. Sub: Gustavo Garnica y Fernando Mussi. En Damas: Josefina Mansilla y Anabella Ochoa. Sub: Zulma Torres y Pía Reynoso. Damas: Melisa Pérez Curbelo y Virginia Guzmán.