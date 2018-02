Randazzo declara hoy en la causa contra Julio De Vido

07/02/2018 -

El ex ministro del Interior, Florencio Randazzo, declarará hoy como testigo en la reanudación del juicio contra su ex colega de Planificación Federal Julio De Vido, por su presunta responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once del 22 de febrero de 2012.

El Tribunal Oral Federal 4 -integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Ana María D’Alessio- citó para hoy a otros dos testigos aparte de Randazzo.

El juicio se reanudará a las 9.30 en la sala Amia del edificio de tribunales ubicado en la Avenida Comodoro Py.

Randazzo fue citado como testigo, ya que fue el funcionario que llevó adelante las reformas al tren Sarmiento luego del choque en la estación de Once.