Reanudaron el proceso oral contra Boudou por la venta de Ciccone

07/02/2018 -

El Tribunal Oral Federal 4 reanudó el juicio oral al ex vicepresidente Boudou, su socio José María Núñez Carmona y otros cuatro acusados por la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica al fondo de inversión "The Old Fund", que se vincula al ex funcionario, para adjudicarse contratos con el Estado para la impresión de moneda nacional.

Con la presencia de Boudou en la sala, los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñíguez retomaron las declaraciones de testigos, tras la feria judicial de enero.

Boudou participó de la audiencia en libertad, luego de haber pasado casi dos meses preso por orden del juez federal Ariel Lijo por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Boudou y Núñez Carmona habían asistido a las últimas audiencias del juicio trasladados desde la cárcel de Ezeiza por el Servicio Penitenciario Federal. A mediados de enero pasado fueron excarcelados por la Cámara Federal porteña. Núñez Carmona afirmó que el juicio que le sigue debe anularse porque ‘faltan imputados’ y apuntó al empresario Raúl Moneta y al banquero Jorge Brito como responsables de aportar el dinero para comprar Ciccone.