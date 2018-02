Aguad: “No descartaremos ninguna hipótesis”

07/02/2018 -

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, dijo que la Armada "nunca, por lo que yo tengo conocimiento" mintió sobre el episodio de la desaparición, y aseveró que la fuerza también "puso a disposición todo lo que tiene".

De todos modos, al reiterar su opinión de que la Armada no mintió sobre el suceso, manifestó: "Yo creo que no, pero como dice el capitán Bergallo, no descartemos ninguna hipótesis, aunque sea mínima, no la descartemos".

Actividad

Consultado sobre si el submarino tenía órdenes para investigar naves británicas, Aguad aclaró que "no había ninguna orden de espiar a nadie, la orden de operaciones era de rastrillaje, observación y avistaje de la zona, que es lo que se hace rutinariamente".

Y se preguntó: "¿Alguien puede creer que un barco o que un submarino argentino, en territorio argentino, si observa a otras naves, está haciendo espionaje? Hay que tener fantasía para creer eso", recalcó el ministro.

Participación

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, señaló: "Escuché las inquietudes de los familiares, les manifesté nuestro acompañamiento y puse a su disposición los equipos de la Secretaría para lo que necesiten", según publicó en Twitter el propio funcionario, tras recibir a un grupo de familiares por separado de la reunión con el Presidente.