La NBA Santiagueña programó cinco partidos para esta noche

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán cinco partidos de los torneos organizados por la NBA Santiagueña.

Por el Torneo Miguel Cortijo para mayores de 45 años jugarán: en Defensores, Defensores de 45 vs. Defensores (Ruiz y Campos); en Huracán, Ingenieros vs. Don Bosco (Gerez y Cheeín); en Villa Mercedes, Los Colorados vs. Nicolás (Jorge y Nieva).

Por el Torneo de Ascenso se enfrentarán: en Tagliavini, Amigos del Sur vs. Bosco Unidos (Bucci y Paz); en Polideportivo Nº 2, Premium Gym vs. Los Halcones (Ponce y Gallardo).