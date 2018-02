Fotos Grupo Renacer, un espacio en el que muchos padres se ayudan a encauzar el sentido de sus vidas

07/02/2018 -

Un nutrido grupo de padres, que en diferentes circunstancias perdieron a sus hijos, se resisten a dejarse abatir por el dolor, y encauzan en sentido de sus vidas, ayudando y ayudándose entre sí desde la contención y la resistencia a la autocompasión y el abandono. "El dolor por la muerte de un hijo es lo peor que existe. Y seguro que siempre va a estar en uno, pero lo que no queremos es seguir en lo más profundo del abismo. Debemos ser capaces de resurgir, de renacer y levantarnos por amor a nuestros hijos", aseguran sus integrantes. En visita a EL LIBERAL, Luis, Ana María, Norma, Mónica, Daniela, Elena, Graciela, Rodolfo, Kelly y Nilda, miembros del grupo, contaron el sentido de Renacer, y aseguraron que se trata de "un grupo de autoayuda en donde aprendemos que en vez de elaborar un duelo, hay que modificar nuestra existencia". "Renacer no es un lugar al que sólo vamos a explorar nuestro duelo, es mucho más, apunta a lo más generoso y elevado del ser humano. Nos une la partida de los hijos, y el sufrimiento, pero no es un lugar a donde los padres exploren culpas ni miedos, no es un lugar de duelo. Somos personas que caimos en lo más profundo de un abismo y debemos ser capaces de resurgir, de levantarnos por amos a esos hijos", aseguran. Explicaron que el grupo les enseñó que "detrás de la partida de un hijo hay un mensaje, hay un sentido en todo ese sufrimiento que nos deja su partida, que hay algo más allá del dolor que y Renacer nos ayuda a descubrir ese sentido". "Nosotros nos resistimos a que la vida nos vea de rodillas, lo único que nos queda es pararnos, levantar la cabeza y caminar hacia delante. No hay ninguna teoría sobre cómo lograrlo; tampoco tenemos una solución mágica. Los porqués que nos agobian no tienen respuesta", añadieron. Aclararon que en el grupo "no hay religionismos, dogmas, estructuras, estatutos ni autoridades, es un grupo horizontal".