07/02/2018 -

Los programadores de festivales, cualesquiera sea el género, no dejan de lado a la "Mole" Moli. Y el de La Salamanca ha sido un ejemplo.

En su entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Fabio destacó: "Me siento agradecido y honrado que me invite. Es que saben que a la gente le gusta la forma en que cuento los chistes. Si no gustás, no te convocan en los festivales".

"Que los organizadores me hayan tenido en cuenta sabiendo que voy a contar cuentos que no son cuentos lindos, es porque están sabiendo que a la gente le gusta eso", remarcó Moli.