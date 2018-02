La "Mole" quiere que Tinelli se disculpe

07/02/2018 -

Desde que dejó el boxeo y el "Bailando", el ex pugilista Fabio la "Mole" Moli se adentró en el mundo del stand up. Con la comedia de a pie recorre el país. Así fue como llegó a La Banda para presentarse en la última noche del Festival Nacional de La Salamanca. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL habló de este presente y la disputa legal que tiene con Marcelo Tinelli.

Tinelli, ¿lo solucionaste o es un problema por resolver?

No, estamos en juicio todavía. ¿Qué es lo que quiero? Disculpas, disculpas. Se tiene que retractar de todo lo que ha dicho de la "Mole" Moli. Jamás fui un maltratador, pegador de perros. Ahora salieron esas mujeres que se creen proteccionistas de animales y no saben dónde tiene el cu... el perro. No tienen ni idea de cómo nosotros cuidamos un animal. Y pregunto si qué van a hacer estas asociaciones de protección a los animales con las carreras de caballo. ¿Ahí no hay maltrato? Qué van a hacer con los partidos de polo. ¿Ahí no hay maltrato? Lo que pasa es que el "galguero" es gente pobre.

¿Por qué Tinelli se enojó?

Tengo la respuesta, pero no la voy a decir. No la puedo decir. Estoy esperando el momento. Cuando reviente esto voy a decir por esto es.

Hoy está muy sensible, para un humorista, hacer chistes relacionados con la cosificación de la mujer. ¿Cómo te manejas en ese sentido?

Yo te tengo que ser honesto, como lo fui toda mi vida. Hay cosas que te pueden gustar y cosas que no te pueden gustar. Yo me junté con la "Negra" (su esposa) cuando tenía 18 años. La "Negra" trabajaba y yo trabajaba. Ella viene de una familia humilde y pobre, pero no conocieron el hambre. Tuvieron que laburar toda su vida para poder comer. Desde el momento que la "Negra" se juntó conmigo yo le dije: "Chiquita, usted no labura más. Usted se queda en mi casa y atiende a su hijo. Al pan lo voy a buscar yo". Ahora, si vos contas todo esto sos un machista, sos un hi...de p... Por algo estamos hace 30 años. Tenemos cinco hijos y seis nietos. O sea, se ve que a las cosas mal no la he hecho. Ningún medio me va a decir cómo tengo que manejar mi vida.