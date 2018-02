07/02/2018 -

¿Tomar la vida con humor es, en esta etapa, para poder sobrellevarla más allá de los dolores que uno tiene?

Es una forma de aportar un granito de arena para aliviarla. Me duele todo lo que pasa en el país, puntualmente lo que ahora sucede con las inundaciones en Salta. Yo soy un tipo que, si no me agarras con la loca, soy un tipo que vive riéndose y tratando de transmitir alegría con un monólogo que antes lo contaba en los asados. A las cosas que hablo en un escenario hay que tomarlas con humor. Yo soy un tipo agradecido de la vida. Vivo el día a día. Soy muy feliz, no quiero más de lo que tengo.