07/02/2018 -

¿Cómo te sienta esta etapa de hacer stand up por el país?

La vivo muy contento, muy feliz. Las cosas que yo cuento son reales, pero yo necesitaba ordenarlo al monólogo. Luego de conseguirlo, me subí a un escenario, a mi propia vida, sin problemas. Son cosas reales. Mi monólogo es muy lindo, te vas a reír y divertir.

¿No muchos tienen la capacidad de reírse de uno mismo?

Yo me ca... de risa. Y lo que más me gusta es que a la gente le encanta. Yo no he sentido onda negativa de la gente. La gente me pide los cuentos que me lo brindaron desde el taxista hasta el verdulero y el carnicero.