Tarantino reconoció que Thurman casi se mata por su culpa

07/02/2018 -

Tras las declaraciones de Uma Thurman sobre el grave accidente que sufrió filmando una escena de alto riesgo en Kill Bill: Vol. 2, Quentin Tarantino se hizo responsable de lo ocurrido y aseguró que es "uno de los mayores remordimientos de su vida. Le dije que estaría bien. Le dije que la carretera era toda recta. Le dije que sería seguro. Y no lo era. Estaba equivocado. No la obligué a subirse al coche. Se subió porque confió en mí. Y me creyó. Fue simplemente horrible", declaró Tarantino. La escena de la carretera se filmó el México.