07/02/2018 -

Luciano Pereyra disfruta del momento que vive hoy. El músico, que tuvo una reaparición triunfal en el Festival Nacional de La Salamanca luego de cinco años de ausencia, destacó en una conferencia de prensa que para él es una "bendición" poder compartir sus canciones con la gente.

Consultado por EL LIBERAL si cuánto de búsqueda, de introspección y cuánta revelación de amor y de desamor hay en tu último disco, remarcó que "La vida al viento es el disco más romántico que yo he hecho. Digo que es el disco más romántico porque estuve acompañado de mucho amor de la familia, de amigos. Estoy muy contento por el resultado obtenido. Cuando llegué a Miami para hacerlo no tenía nada. El hecho de trabajar con un gran productor como Andrés Castro fue clave para mí. La verdad que yo no sabía que tenía tantas cosas para cantar, para escribir". Además, en la conferencia de prensa, destacó: "Después de veinte años de trabajo es muy lindo lo que me toca vivir hoy, con un nuevo disco como ‘La vida al viento’ con el que estoy girando por toda la Argentina y próximamente estaré en Estados Unidos".

Y enfatizó que "la música no solamente me ha formado como artista sino también como persona. Mi crecimiento personal ha ido acompañado de música. Trabajar de lo que me gusta es un privilegio".

Cuando le preguntaron si era consciente del fenómeno que generaba, remarcó: "Soy un inconsciente en realidad. Tomo conciencia del trabajo que hago porque le dedico muchas horas. Me apasiona hacerlo. Me gusta mucho escribir canciones, subir al escenario y poder cantarlas. Compartirlas con tanta gente es una bendición".

Vigencia del folclore

Pereyra, ante una pregunta, destacó que la canción folclórica está más viva que nunca y no en crisis como había sostenida Sergio Galleguillo. Mientras él respondía sobre esta polémica, en el escenario, Marcelo Toledo cantaba sus chacareras bien criolla. "¿Escuchá esa chacarera y decime si el folclore está en crisis?", sugirió Luciano.