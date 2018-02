El actor argentino Mario Pasik se ríe de su "muerte"

07/02/2018 -

Durante la ceremonia de entrega de los premios Carlos 2018, en Carlos Paz, en la sección "In memóriam", la producción de los premios dio por muerto al actor Mario Pasik, confundiéndolo con su hermano Salo, fallecido en enero de 2017. "No estaba mirando la ceremonia, no entendía nada, me llovieron mensajes", dijo luego de enterarse de la confusión. "Creo que es una humorada de Salo, siempre buscó prensa. Lo tomo así porque es un hecho menor. Esta gente se ha equivocado y es una manera de expresar mi cariño y amor a mi hermano", agregó.