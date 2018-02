A Peter no le gustó el "reconocimiento especial del jurado" de los Carlos

07/02/2018 -

Los premios "Carlos 2018" estuvieron llenos de sorpresas y polémicas. Una de ellas fue el premio que recibió Pedro Alfonso, quien no fue galardonado en ninguna de las ternas, sino que recibió un "reconocimiento especial del jurado". Enojado por su galardón, Peter subió al escenario, agradeció la estatuilla sin mucho ánimo y apenas bajó, le devolvió muy molesto el premio al secretario de Turismo de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini. "No fue un premio fue una mención especial. No le encuentro sentido a lo de la mención especial, no le encontré una motivación como para llevármelo. Ellos deciden a quién darle la mención y yo puedo elegir no llevármelo".