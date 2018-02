07/02/2018 -

Nadia Zyncenko, la histórica meteoróloga de la TV Pública, fue despedida del canal debido a su edad. En diálogo con "Página Abierta", la mujer explicó lo sucedido: "La histórica Nadia no está más, consideran que soy grande".

"En Estados Unidos, el meteorólogo que más dinero gana es un hombre bien mayor de edad, se lo disputan las cadenas porque es creíble", explicó Nadia.

Zyncenko, de origen italoucraniana, descartó que haya sido una decisión tomada por el Gobierno: "Yo no creo que ésta sea una decisión de (Hernán) Lombardi".

Además, sostuvo: "Es una decisión que yo acato y respeto. Son las leyes del trabajo".

La meteoróloga reveló cómo se sentía con respecto a la pérdida de su trabajo.

"No estoy enojada ni molesta, pero sí me quedaron debiendo muchos francos. Me deben 462 francos. Trabajé todos los feriados, todos los domingos. No era porque no me gustara descansar, sino porque lo pedían y yo los hacía", remarcó.