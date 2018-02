La familia de Débora Pérez Volpin irá a la Justicia

Fotos Débora Pérez Volpin

La periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin murió ayer mientras se sometía a una endoscopía en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo.

El estudio médico, mínimamente invasivo, que requiere anestesia general y cuyos riesgos son mínimos, según explican los especialistas, terminó de la peor manera. Es por eso que sus familiares no pueden entender qué pasó y buscan respuestas.

Según informó Luis Otero, ex compañero de Pérez Volpin en Canal 13, representantes de la clínica se reunieron anoche con familiares para brindar una explicación oficial. "Los argumentos no conformaron y es muy probable que esto no termine en una partida de defunción y nada más; ellos tienen la decisión de hacer todas las averiguaciones y nosotros los vamos a acompañar", relató en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

De acuerdo al parte médico oficial que se difundió sobre la medianoche, la diputada de Evolución sufrió un "paro cardiorrespiratorio" y "no respondió a las maniobras habituales de reanimación". ¿Qué causó el paro cardiorrespiratorio? Hasta ahora no hay una respuesta oficial.

"Durante la madrugada no hubo más novedades. La última información que me llevé de la clínica es que su familia va a averiguar qué pasó. Esto significa iniciar trámites que van más allá de la simple espera de un certificado de defunción. Ese trámite incluye a la Justicia. El tema está en manos de la Justicia", informó Otero.