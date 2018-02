Jim Carrey Contra Facebook: Cerrará su cuenta en la red social

Hoy 16:48 -

Jim Carrey se enojó con Facebook y decidió tomar medidas ciertas medidas que implican cerrar su cuenta y vender las acciones de la compañía que posee.

Mediante un tuit, el comediante contó la razón para deshacerse de sus inversiones en Facebook y cerrar su cuenta porque la red social se beneficio de las intromisiones de los rusos durante las elecciones estadounidenses de 2016, y no hicieron demasiado para detenerlos. Carrey le pidio a "otros inversores que les importe el futuro hagan lo mismo", y agregó el hashtag #unfriendfacebook

La empresa creada por Zuckerberg admitió que -al menos- 126 millones de personas vieron anuncios comprados en Rusia destinados a influir en las últimas elecciones en Estados Unidos.

Jim Carrey se enojó con Facebook y decidió tomar medidas ciertas medidas que implican cerrar su cuenta y vender las acciones de la compañía que posee.



Mediante un tuit, el comediante contó la razón para deshacerse de sus inversiones en Facebook y cerrar su cuenta porque la red social se beneficio de las intromisiones de los rusos durante las elecciones estadounidenses de 2016, y no hicieron demasiado para detenerlos. Carrey le pidio a "otros inversores que les importe el futuro hagan lo mismo", y agregó el hashtag #unfriendfacebook



La empresa creada por Zuckerberg admitió que -al menos- 126 millones de personas vieron anuncios comprados en Rusia destinados a influir en las últimas elecciones en Estados Unidos.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp