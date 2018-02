CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Febrero 2018

Hoy 22:33 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.45 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)

23.30 GOLPE AL CORAZÓN

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

00.40 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

06.45 EL UNIVERSO DE LOURDES

07.00 BUENOS DÍAS AMÉRICA

11.00 INVOLUCRADOS

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS 2ª EDIC.

20.45 INTRATABLES

23.15 ESCUELA PARA SUEGRAS

00.00 HOUSE OF CARDS





CANAL 7

08.00 TPA NOTICIAS

09.00 NUESTRAS CRÓNICAS

10.00 PANORAMA FEDERAL

11.00 AMBIENTE Y MEDIO

12.00 MARATÓN 2018

13.00 TPA NOTICIAS

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.50 OCÉANO ÍNDICO C/SIMON REEVE

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 OJOS DE VIDEOTAPE

21.00 FESTIVAL PAÍS ‘18. LA PREVIA

22.00 FESTIVAL PAÍS ‘18





CANAL 9

07.00 TL 9 AL AMANECER

10.00 QUÉ MAÑANA!

12.00 TELENUEVE AL MEDIODÍA

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.30 SIN TU MIRADA

17.15 LA DOBLE VIDA DE ESTELA

17.45 TODAS LAS TARDES

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

22.00 MEJOR DE NOCHE

23.00 LA ESCLAVA BLANCA

00.00 TELENUEVE AL CIERRE

EL TRECE

09.00 NOSOTROS A LA MAÑANA

10.30 ÁNGELES DE LA MAÑANA

12.00 EL ZORRO

13.00 NOTICIERO TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO





CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SGO.

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 LA TOCATA

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONIA

17.30 CONTRAPUNTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ARTESANOS

19.00 DE A DOS

19.30 EL PODIO

20.00 SGO. GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA vs. ESTUDIANTES (CDIA.) - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA vs. ESTUDIANTES (CDIA.) (R)





CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 NUESTRO FÚTBOL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

23.00 EL MIRADOR





PELÍCULAS

CINEMAX

08.22 UN CAMPEÓN DE ALTURA

10.31 SIN RUMBO

12.36 TODO ESTÁ PERDIDO

14.41 APOLO XIII

17.29 LA ENVIDIA MATA

19.25 DIARIO DE UNA PASIÓN

21.51 EL REGALO

00.00 CUERNOS

02.23 LOS IMPERDONABLES

04.59 QUISIERA SER MILLONARIO





TNT

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.14 EASY A

07.50 MUY PARECIDO AL AMOR

09.44 LOS FANTASMAS DE MIS EX

11.32 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

14.17 LOS INCREÍBLES

16.22 BAJO EL MISMO TECHO

18.27 TODO UN PARTO

20.06 MONSTERS UNIVERSITY

22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO

00.16 NEED FOR SPEED - LA PELÍCULA

02.35 LUCY

04.07 LA CARRERA DE LA MUERTE 2





TCM

06.00 SPOILER ALERT

06.14 XENA: PRINCESA GUERRERA

07.14 MARRIED WITH CHILDREN

08.14 LA NIÑERA

08.44 XENA: PRINCESA GUERRERA

09.44 MARRIED WITH CHILDREN

10.44 LA NIÑERA

11.14 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES

13.58 EL JINETE PÁLIDO

16.10 MEDIO MUERTO

18.05 ALGUIEN SABE DEMASIADO

20.09 HALCONES DE LA NOCHE

22.00 DARKMAN: EL ROSTRO DE LA VENGANZA

23.47 RÍO MÍSTICO

02.25 EL RECLAMADOR

03.58 EL PRIMER AÑO DEL RESTO DE NUESTRAS VIDAS





SPACE

06.00 EL HALCÓN ANDA SUELTO

07.39 EL PROTEGIDO

09.39 HIGHLANDER EL ÚLTIMO INMORTAL

11.53 EXPEDIENTE ANWAR

14.04 STALINGRADO

15.43 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS

17.49 IRON SKY

19.31 ATRACCIÓN PELIGROSA

22.00 LOBO GUERRERO

23.52 TORRENTE 4

01.46 TORRENTE 5: OPERACIÓN EUROVEGAS

03.38 LA MASACRE DE TEXAS III





UNIVERSAL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

11.45 GRIMM

12.40 IT TAKES A KILLER

13.10 PERFUME DE MUJER

16.05 GRIMM

17.00 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

20.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

21.00 EL MARGINAL

22.00 EL MARGINAL

23.00 FUERA DE CONTROL

01.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.





A DÓNDE IR

LA POSTA (BELTRÁN)

EL VIERNES 9, A LAS 22, RECITAL DE CLAUDIO ACOSTA. PRESENTARÁ SU NUEVO CD.

RETRETA PLAZA LIBERTAD HOY, A LAS 20.30, SE PRESENTARÁ EL ESPECTÁCULO TANGO EN LA RETRETA, CON LA PARTICIPACIÓN DE PABLO ARAUJO Y ANA JOZAMI.

EL MAGISTRADO (YRIGOYEN Y ALVEAR) EL VIERNES 9, A LAS 23, MARCOS BARRIONUEVO OFRECERÁ UN CONCIERTO EXCLUSIVO. TENDRÁ COMO INVITADOS ESPECIALES A SUS COLEGAS SEBA SAYES Y ARIEL CORDERO.

SIXTO BAR (BELGRANO (S) Nº 1991) EL JUEVES 22, A LAS 22, EL CANTAUTOR SANTIAGUEÑO MIGUEL CARABAJAL PRESENTARÁ “VUELTA AL PAGO”.

EL RINCÓN DE LA EMPANADA (NECOCHEA 131, LA BANDA) TODOS LOS MARTES Y JUEVES, DE 20 A 21 PARA LOS NIÑOS Y DE 21 A 22.30 PARA LOS ADULTOS, EL PROFESOR NÉSTOR PÉREZ DICTA EL TALLER DE DANZAS “FOLCLORE DE PROYECCIÓN”.





SUNSTAR

COCO (3D): AVENTURA, ANIMACION (ATP)

A las 16.30

JUMANJI: EN LA SELVA (3D):

A las 21.50

MAZE RUNNER: LA CURA MORTAL (3D):

A las 19

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (2D) (+ 16 AÑOS)

A las 17.30 (Cast), 20 (Subt), 22.30 (Subt)

PADDINGTON (2D) (ATP)

A las 17 (Cast)

LA CRUCIFIXIÓN (2D) (+ 16 AÑOS)

A las 19.30 (Subt)

TODO EL DINERO DEL MUNDO (2D) (+13 AÑOS)

A las 22 (Subt)

EL PÁJARO LOCO (2D) (ATP)

A las 18.10hs (Cast)

TREN A PARÍS (2D) (+ 13 AÑOS)

A las 20 (Subt) y 22.30 (Subt)

COCO (2D) (ATP)

A las 17.30

A 47 METROS (2D) (+ 13 AÑOS)

A las 19.50 (Subt) y 22.20 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS APTA 16 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 18, 19.40, 22.25

(TODOS LOS DÍAS)

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS APTA 16 AÑOS

ESTRENO

SUBTITULADA 2D 20.20 (TODOS LOS DÍAS)

LA CRUCIFIXIÓN APTA 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 22.50 (TODOS LOS DÍAS)

EL PÁJARO LOCO ATP

CASTELLANO 2D 18.30 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D 20.40, 22.10

(TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D 17.30 (TODOS LOS DÍAS)