FÚNEBRES | 8 de Febrero de 2018

Hoy 00:30 -

FALLECIMIENTOS

- Rolando del Jesús Esperguín

- María Simona Saavedra

- Tomasa del Rosario Díaz

- Ramón Antonio Silva (Dpto. Loreto)

- Ramón Benjamín Gómez

- Esther del Valle Cruz

- Lidia Barraza

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACOSTA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/18|. El decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías, Ing. Pedro Basualdo, el vicedecano Dr. Carlos Ramón Juárez, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre de la No Docente Mirta Acosta que trabaja en el Parque Industrial de la Facultad arriba mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/18|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre de la No Docente Mirta Acosta que trabaja en el Parque Industrial de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías de la Casa de Altos Estudios arriba mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, ANTONIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. "Bienaventurados los misericordiosos porque ellos verán a Dios". Sus vecinos y amigos Santos Esteban Herrera, Olga Zelada de Herrera y flia. participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/18|. Sus hijos, nietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio del Zanjón. Serv. Hamburgo - IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Grupo de viudas Naim de Acción Católica participan con profundo dolo su fallecimiento, acompañan a sus familiares en esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Jorge Castro, Minola Arce, sus hijos Florencia, Magdalena, Gonzalo, Álvaro, Andrea, Lucía, Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a María Eugenia, Elisa y Negucha en este doloroso momento.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. J. Francisco Guzmán Olivera, Mercedes Achával, e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos María Eugenia y Aldo. Elevan oraciones en su memoria.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. María Beatriz Castro, José Ramón Blanco, hijos y nietas participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Nilda Rosa Montenegro, su esposo Horacio Silvio Alfano, su hijo Dr. Horacio Renato Alfano participan con profundo dolor el fallecimiento de mi gran amiga Negrita, rogando pronta resignación a sus hijas María Eugenia y Elisa y demás familiares.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Con el dolor y la tristeza que se siente al despedir a una amiga, lo hago con la querida Negra, que ayer nos dejó, agradeciendo su afecto sincero que me acompañó desde la infancia, hasta hoy y elevando oraciones para que Dios y la Virgen le den la eterna paz. Niní Romero de Cornelli abrazan a sus hijas Ma. Eugenia, Elisa y Neguecha; sus nietos, bisnietos, hermanas y demás familiares compartiendo este triste momento.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Tere Castro, Caio Lugones Aignasse, Maria del Huerto Castro y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAJIDE DE CASTRO, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Guillermo Catella y Fernanda Yachelini e hijos participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas con sus respectivas familias en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CRUZ, ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/18|. Sus hijos h. pol., nietos, bisnietos, tataranietos y hermanos part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio Parque El Descanso. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DÍAZ, JUAN MANUEL (CACHITO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Sus ex compañeros de la Dirección de Rentas de la Pcia.: Norberto Pérez Rivas, María Cristina Sayago, Liliana Tevez, María Adela Tosi, Evangelina Andrade, Marta Barrientos y Oscar Romaya participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Ex compañeros: CPN Nadia Bitar, Ing. Ada de Ruiz, Manuel Alberto Ibáñez, Alberto Barrios, Gloria Coronel, Sonia Coronel, Adrian Díaz, Marina Espeche, Sandra Ferreyra, Cecilia Hermelo, Silvana Ibarra, Lelia López, Isabel Mendieta, Roxana Miranda, Marta Pajón, Luis Ponce, Martín Roldán, Gabriel Ruiz, Juan Sánchez, Ricardo Sgoifo, David Ledesma y Juan Alberto Barrios participan con dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

DÍAZ, TOMASA DEL ROSARIO (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Su esposo Marcial Acuña, sus hijos Andrés, Karina, Vanesa, Agustina, hijos políticos Noelia, Emmanuel, Santiago, nietos Tadeo, Elena, Emiliano y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas cementerio Parque de la Paz - COBERTURA IOSEP - SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

DÍAZ, TOMASA DEL ROSARIO (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Su hijo político Emanuel Zavaleta y su nieto Emiliano participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

DÍAZ, TOMASA DEL ROSARIO (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Sus consuegros Juan Tomás Zavaleta y Gladys Galván; sus hijos Ileana y Emanuel participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando a Dios por su eterno descanso. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

DÍAZ, TOMASA DEL ROSARIO (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Ileana Zavaleta y Mariano Suárez Burgos; sus hijas Selena y Maia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Su esposa Gladys Paz, sus hijos Viviana, Gabriela, Erik, Gisel, Evelin, sus hijos políticos, nietos Martín, Mateo, Sofía, Alejo, Pilar, Santino y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Los Flores. Se ruega una oración en su memoria.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Su esposa Gladis Paz, sus hijos Viviana, Gabriela, Erik, Gisell, Evelin, h.politicos Alejandro, Mariano, Chani, nietos Martin, Mateo, Alejo, Sofia, Santino, , Pilar y demas familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9.00 horas en el cementerio Los Flores - Cobertura IOSEP - SERVICIO realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - TEL. 4219787

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Su sobrina Marita Paz y Fede Véliz, su sobrino nieto Emir participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. El directorio del Banco de Santiago del Estero S.A participa con dolor el fallecimiento del empleado de la institución.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. El personal del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con profundo dolor el fallecimiento del compañero Rolando.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Carlos Darío Perin y familia., participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Juan Carlos Robledo y Sra., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Sus compañeros del Banco Santiago del Estero acompañan a su familia en este especial momento: Escalada, Marta Inés; Suárez Cisneros, Andrea Alejandra; Peralta, María Fernanda; D' Amico, María de la Paz; Lucero, Alejandra; Apesteguia, Gabriela; Arce, Guillermo; Arce, Roberto; Cabrera, Víctor Fortunato; Ruffinazzi, Carlos David; Ruiz, Hugo. Ruegan una oración en su memoria.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Sus compañeros de tesorería del Banco Santiago del Estero participan y acompañan a su familia con dolor el fallecimiento del compañero Rolando Esperguín.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Marisa Medina, Eugenia Torres, Carla Cañavate, Adriana Fernández, Emilia Atía, Pilar Juri, Julieta Gigli, Isabel Cayol, Marta Escalada participan con dolor el fallecimiento de su compañero de trabajo Rolando.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Rubén David Gamietea y familia., participa con dolor el fallecimiento de su compañero Roli y elevan oraciones en su memoria.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Oficina de Finanzas del BSE. Juan Carlos Robledo, Damián Pizzarro y Santiago Guzmán, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Martin Sebastián Sgoifo y familia., participa con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su Sra. y sus hijos en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno". Sus compañeras de Sistemas del BSE: Chiqui, Claudia, Laurencia, Marcela y Viviana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. El secretariado de la Asociación Bancaria, Seccional Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero Roly, ruegan oraciones en su memoria.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Sus ex compañeros del Banco Credicoop: Susana Figueroa, Gladys Chazarreta, Stella Molinas y Teresa Paz participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Sus ex compañeros del Banco Credicoop: Susana Figueroa, Gladys Chazarreta, Stella Molinas, Teresa Paz, Juan Castellanos, Luis Camus, Pepe Rotondo, Adriana Quetglas, Víctor Abete y Adolfo Ramirez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Teresa Paz de Ravetti y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Evelyn y familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Su cuñado Víctor Paz, su esposa Lidia, sus hijos Andréa, Daniel, Sole y Marita, su hijo político Fede y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Sus amigos Carlos Wonnenberg y Aurora y sus hijos Carly y Jorge, su hija política Elli y su nieto Matías; y Nora Medina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FARÍAS, RAMÓN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Sus hijos: Ignacio y Micaela Farías, hermanos y sobrinos part. con dolor su fallec. sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cement. El Dean. Casa de duelo: El Dean. Serv. U.O.C.R.A. Empresa Aniceto Gubaira e Hijol.

GÓMEZ, RAMÓN BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Su esposa Lidia Aguilar, hijos Sonia y César Gómez h. pol. Manuel Ozan; nietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhumados a las 16 en el cement. Pque. de la Paz. Cd. Pedro L. Gallo 330 sala velat. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LUCATELLI DE JIMÉNEZ, ELISA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Oscar Stemberg, su esposa Nélida Bertuzzi, sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de la querida Pitucha, hacen llegar sus condolencias a hijos y nietos.

LUCATELLI DE JIMÉNEZ, ELISA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Betty Hernández de Lucatelli; sus hijos Eduardo y Silvina; Aníbal y Cristina; sus nietos Aníbal, Leandro, Antonela Lucatelli; María Jael y Luis Ferreyra Lucatelli participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Pitucha. Ruegan a Dios por el descanso de su alma y resignación a su familia.

LUCATELLI DE JIMÉNEZ, ELISA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. "Que el Señor la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno". Dr. Carlos Carabajal y flia. acompañan a sus hijos Chichí y Enrique en este triste momento. Brille para ella la luz que no tiene fin.

LUCATELLI DE JIMÉNEZ, ELISA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Gladys Carletti participa con profundo dolor el fallecimiento de su hermana Pituca. Ruega a Dios resignación a su familia. Descansa en paz querida hermana.

LUCATELLI DE JIMÉNEZ, ELISA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Nimia Alonso de Suasnávar, sus hijas Magalí, Cristina, Ana María y Mónica con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de Pitucha querida y entrañable amiga de siempre.

LUCATELLI DE JIMÉNEZ, ELISA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Sus compañeros y amigos de la Promoción 1954 de la Esc. Normal B. Gorostiaga, participan el fallecimiento de "Pitucha", con gran dolor y hacen extensivo a sus hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAVEDRA, MARÍA SIMONA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/18|. Su hija Mariella Saavedra, su hijo político Héctor González, su amado nieto Francisco Agustin y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad - Cobertura IOSEP - SERV. REALIZADO POR COCHERIA NORTE La Plata 162 - TEL. 4219787.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. J. Francisco Guzmán Olivera, Mercedes Achával, e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigas Teresa y Susana. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (NORITA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Nilda Rosa Montenegro, su esposo Horacio Silvio Alfano, su hijo Dr. Horacio Renato Alfano lamentan profundamente el fallecimiento de la mamá de sus amigas Susana y Tere y demás familiares. Rogando oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Silvina Díaz Miguel de Bravo y Ricardo Bravo participan con dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia en este momento angustiante en especial a nuestras queridas amigas Tere y Pilar. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Maria Cristina Faes, hijos, nietos y bisnietos, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Susana y Tere. Rogamos oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (NORITA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. María del Carmen Costas y familia lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijas en el dolor y la oración.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Sentido pésame a sus hijas y mis oraciones por el eterno descanso de Nora. Susana y Teresa, las abrazan con mucho cariño. Susy Rivero.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Claudia Chaud, Guido Peressin y flia. participan el fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

SALVATIERRA, LEONOR RITA DEL VALLE (Norita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. "El que cree en Mí, aunque esté muerto vivirá". Chini Habra Fernández y familia participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en el dolor.

JIMÉNEZ, JAIME RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/18|. Pili Barrionuevo de Achával participa con pesar el fallecimiento de Jaime, esposo de la querida Mony. Fue Jaime excelente persona, amable y sencillo, un gran padre y compañero, digno de ser recordado con cariño y con su infaltable alegría. A Mónica y sus hijos un gran abrazo de Pili.

SÁNCHEZ, JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/18|. Brille para él la luz que no tiene fin. Sus hermanos Rafael, María Luisa Silva, sus sobrinos Martín, Luis, Carmen, Ivana, Gimena, León, Martíniano y Fabian Ruiz. Sus restos fueron sepultado en el cementerio La Misericordia.

ABDALA, DURBAL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni, sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ALBARRACÍN, ROQUE BIBIANO (q.e.p.d.) Falleció 1/2/18 en Río Seco (Tucumán)|. "Dios misericordioso, vos en esta vida le demostraste tu gran amor concédele la felicidad y la paz eterna, recíbelo en el paraíso en donde no habrá dolores y lágrimas, únicamente paz y alegría". La comunidad educativa de la Escuela Normal Superior República del Ecuador, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la profesora Aída Luz Albarracín. Rogamos oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin y pronta resignación para sus familiares. Frías.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Querido José: Vuela, vuela muy alto, hacia el infinito. Volverás en estrellas, en rayos de sol; en gotas de lluvia, en los colores del arco iris y bendecirás tu hogar y a tus seres queridos. Su tía Cristina de Suárez.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Laura Cecilia Rivas, compañera de vida de su padre, participa con dolor su fallecimiento.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Lilian Vittar, sus hijos Hugo, Sonia, Mónica y Laura y sus nietos participan su fallecimiento.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. La comunidad educativa de la Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral Nº 25 "Adolfo Alsina" participan con dolor su fallecimiento y acompaña a la querida compañera Graciela en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Enrique García, su esposa Sonia e hijos: Enriquito, María Luz y Agustín, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Sus amigos Luis Chemez, su esposa Roxana y sus hijos: Yesica, Shadya, Maximiliano y Enrique Chemez, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria,

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Ramón Fernández, Mónica, y sus hijos: Vicente, Pimpi, Guillermo, Luciano y Gerardo participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni, sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Lolo Suarez, María Cristina Ibarra, sus hijos Dr. Lucio Ricardo y flia. y Francis María y flia participan con inmenso dolor la partida de José. Ruegan oraciones en su memoria y resignación a su querida familia.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Carmen Alicia Correa y sus hijos Leandro y Neliné Peiretti acompañan en el dolor a Graciela y Jaime por la pérdida de su hijo José y acompañan con oraciones por la pronta resignación. Que descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.

DANUS DEGANI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/18|. Lucia Bolomo, sus hijos Carlitos (a), Daniela (a) y Pablo Hetmañiuk participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Grupo de viudas Naim de Acción Católica participan con profundo dolo su fallecimiento, acompañan a sus hermanos políticos Teresa y Estela Gelid y toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Su esposa Josefina, sus hijos Romina, Graciana, Noemí, Esteban, h. políticos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas cementerio de Villa Nueva (Dpto.Loreto) - SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORIA, OLIMPIA DEL CARMEN (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/18|. Su esposo Juan, sus hijos David, Melisa, Diego y Ana y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia San José del Bº Belgrano, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE JEREZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/03|. Querida madre, en un día como hoy me dejaste solo en este mundo con el consabido dolor inmenso en mi alma. Hace quince años que partiste al Reino Celestial... y sabes que los años es una mera convención cronológica... Si me parece que fuera ayer. En tu hogar quedaron grabada tu voz... esa voz firme de conceptos puntuales, con esa visión premonitoria de la vida. Tus pasos cansinos pero sólidos y tu presencia espiritual, Vieja querida, más tus consejos, tus observaciones, tus enseñanzas a pesar del tiempo están más vigentes ahora que nunca, porque estuvieron impregnadas con una profunda esencia cristiana que quedó receptado en tu hijo que nunca te olvidará. Su hijo Roberto Jerez Gómez invita a la misa que se llevará a cabo hoy a las 20.30 en la Pquia. Santo Cristo.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 08/06/16|. A 1 año de la partida hacia la Casa del Señor. Cada día que pasa recuerdo mas tu voz, tu mirada llena de amor, siempre te llevo en mi mente, y por siempre estarás en mi corazón. Me dejaste muy pronto y aunque se que con Dios estás no me resigno a tu pérdida, no sabes lo que te extraño, la falta que me haces. Se que mis oraciones a Dios y mi amor de Madre y de tu Padre permitirán que en el Cielo te pueda encontrar para seguir dándote amor para toda la eternidad. Sus padres Juan Carlos y Nora, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo.

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Daniel, mi hijo querido los días se suceden, las noches en amaneceres, las estrellas iluminan la oscuridad de la noche, el sol irradia un nuevo amanecer, se deslumbran en el horizonte hasta convertirse en días espléndidos, luminosos y así comienza la jornada de todos los días, se suceden tantos días, yo tu madre en su inmensa soledad y en el silencio sin horas, sin minutos, tratando de ubicarme, de hacer miles de cosas, sin comprender y tu imagen invisible por el tiempo, pero real sublime mi corazón de madre. Trato de enfrentarme con resignación y fortaleza a esta verdad tan dolorosa. Jesús, hijo de Dios, te suplico fortalezca mi corazón, mi espíritu, dale tu luz Divina y pueda vivir en paz, con los recuerdos bellos junto a mi hijo Dani. Que así sea, mi Señor. Su madre Carolina, su hermana Marcela y Marito; sus sobrinos Maximiliano y Estéfano invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su memoria.

VALLEJOS VDA. DE JUÁREZ, AIDÉE ELEUTERIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/18|. Sus hijos Enrique y Nené invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Cristo Rey de La Banda, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

MIRANDA, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/15|. Papito querido, hoy hace tres años que te fuiste, te extrañamos. Sabes papito queremos que sepas que nos portamos bien, estudiamos, tratamos todos los días de ser buenas personas, queremos ser tu orgullo. Deseamos con todo el corazón que la luz de la luna y las estrellas cuiden siempre tu sueño eterno, que descanses en paz y tranquilidad. Por siempre en nuestros corazones te amamos. Sus hijos Agostina y Benjamín. En tu memoria se oficiará una misa, hoy a las 20.30 en la parroquia Santiago Apóstol.