Fotos Diez problemas que acechan al Gobierno y cómo los enfrenta

08/02/2018 -

L os comienzos de ano nunca son placidos para Macri. Ya ocurrio en 2016 y en 2017 y vuelve a producirse ahora. Marchas, contramarchas, errores no forzados, conflictos politicos y gremiales, subas de precios y caida en las encuestas marcan el inicio de 2018. Si bien nada de eso mella el optimismo del Presidente y de varios de sus ministros, si admiten que tienen meses complejos por sortear. A continuacion, diez amenazas, riesgos o debilidades del Gobierno que explican la preocupacion oficial. Y como piensa enfrentarlas: 1. La inflacion que no cede: al cumulo de aumentos ya anunciados acaba de sumarse la suba de la nafta. El Gobierno sostiene que la inflacion nucleo sigue en baja, que es un riesgo calculado para facilitar el crecimiento y que cedera en el segundo trimestre. 2. Las negociaciones paritarias: estan vinculadas a la inflacion que para este mes se calcula en el 2,3%. Por lo tanto, la meta de un techo del 15%, sin clausula gatillo, que pretende el Gobierno se ve cada vez mas utopica. Y abre las puertas a probables conflictos o paros. Por eso, el oficialismo analiza herramientas como bonos no remunerativos, compensaciones y alguna variante del gatillo. 3. El sindicalismo: con una CGT dividida y en proceso de reestructuracion, Moyano, los dirigentes kirchneristas o filokirchneristas y el barrionuevismo se unen para mostrar los dientes y amenazan con alterar la pax macrista. A ellos se suma la izquierda con representacion gremial y los movimientos sociales, que adheriran a la marcha impulsada por los Moyano para el 21 de este mes. En este ambito se registra una combinacion de factores que alimentan la confrontacion: a.- Causas judiciales. b.- Enrolamientos politicos e ideologicos. c.- Proyectos del macrismo que avanzan sobre beneficios y privilegios gremiales. d.- Sectores laborales en problemas o amenazados por politicas del Gobierno. La estrategia oficial es aislar a los gremialistas mas confrontativos para que no sean el vertice donde se una la oposicion atomizada. Para eso alienta informes de organismos oficiales que complican la situacion judicial de algunos y refuerza lazos con los dirigentes mas dialoguistas, facilitando sus negociaciones y evitandoles el paso por el tomografo etico. 4. La condicion de minoria parlamentaria, que lo obliga a costosas negociaciones y concesiones. Frente a esa debilidad el Gobierno recurre a la cuestionable tactica de eludir al Congreso, como con el megadecreto que modifico decenas de leyes. Tambien replantea y troza proyectos de ley, como ocurre con la reforma laboral. Ademas, decidio presentar menos iniciativas del Poder Ejecutivo y empoderar a sus legisladores para que presenten y hagan propios algunos proyectos. Un dato favorable para el oficialismo es la fragmentacion opositora que mejora su situacion coyuntural. 5. La volatilidad financiera externa, como la que se registro el lunes por la perspectiva de suba de tasas en EE.UU., que complica la posibilidad de tomar deuda, mientras la economia local sigue sin crecer lo suficiente como para que el deficit fiscal tenga menos impacto. La opcion del Gobierno para limitar su exposicion a estas contingencias es endeudarse en el mercado local, como acaba de hacer (con exito) con las colocaciones de letras del tesoro y bonos en pesos. 6. La reticencia a invertir de las empresas extranjeras. Ni siquiera el triunfo oficialista en las elecciones legislativas logro torcer esa realidad, aunque todo el Gobierno procura mostrar un escenario positivo y cita la llegada de capitales en el sector energetico y en lineas aereas low cost. Por eso, intenta aprovechar la presidencia del G20 y la presencia en el pais de los lideres de las principales potencias en esa cumbre. Aspira poder exhibir entonces indicadores positivos en lo economico y lo politico. 7. Los empresarios locales que piden mas proteccion de lo que estan dispuestos a arriesgar. El Gobierno apunta a convencerlos o forzarlos a que cambien y adecuen sus negocios ahora, porque despues puede ser tarde. Como con los sindicatos, solo ha logrado resultado favorable en casos aislados. 8.La caida en la imagen y el aumento de la demanda social: la consolidacion de Cambiemos como principal fuerza politica despues del triunfo sobre Cristina Kirchner redujo el temor al pasado como motor de apoyo al Gobierno y pone en la mira el presente que viven los ciudadanos. La falta de resultados positivos en el bolsillo de la mayoria (lease inflacion y desempleo), algunos traspies en materia etica y la inseguridad aparecen como los principales reclamos que motorizan la abrupta y consistente caida de la imagen del oficialismo. La promesa de un futuro economico mejor todavia cuenta para el Gobierno como un activo, pero las expectativas se van degradando. En materia etica sigue contraponiendo el pasado, con los casos mas escandalosos que golpean al kirchnerismo y a algunos sindicalistas. La Justicia sensible a la orientacion del viento politico hace un aporte relevante para el oficialismo. El Gobierno a eso sumo algunas medidas efectistas (tomadas por reaccion) como la flamante prohibicion de que familiares de ministros sean funcionarios. En seguridad, el camino elegido parece ser la mano dura y el empoderamiento de las fuerzas de seguridad, en una apuesta no carente de riesgos y de criticas, que refuerza lo ubicacion en el cuadrante ideologico de derecha, encasillamiento al que el Gobierno trata de rehuirle. Pero confia a ciegas en la polemica y audaz Patricia Bullrich y en las encuestas que analiza Duran Barba. 9. Errores no forzados de sus funcionarios. El caso Triaca es el mejor ejemplo de uno de los talones de Aquiles para una administracion que prometio un shock de eficacia y transparencia en la gestion. El Gobierno responde que no niega los hechos, que hace autocritica y que muestra disposicion a rectificarse. Al mismo tiempo sigue subiendo la vara en lo discursivo. Hasta ahora le ha dado resultados positivos, pero ese capital tambien se va consumiendo. 1 0. La dificultad para imponer su agenda. Desde diciembre el Gobierno ha corrido detras de los hechos y tuvo problemas para instalar temas que sean evaluados positivamente, mientras la oposicion consiguio reforzar o instalar aspectos negativos. En este terreno mostro una actitud mas defensiva que proactiva y encontro limites en su estrategia de apuntar a la centralidad de las redes sociales como herramienta comunicacional. Por eso, ya esta preparando cambios tambien en este terreno. Con este escenario, entre amenazas y optimismo, empieza el ano el Gobierno. Tanto opositores como oficialistas coinciden en que en los proximos dos meses comenzara a despejarse el horizonte. Entonces, podra saberse a quien le asiste la razon, si a los agoreros de la oposicion o los entusiastas del oficialismo.