Lucas Pratto sería titular ante Lanús

08/02/2018 -

El delantero Lucas Pratto, uno de los refuerzos más caros en la historia de River, que jugó unos minutos contra Huracán y otro tanto contra Olimpo de Bahía Blanca, podría debutar como titular este domingo ante Lanús, por la 15ª fecha de la Superliga del fútbol argentino.





"Obviamente quiero jugar siempre de entrada; no creo que Marcelo (Gallardo) cambie el esquema por mí. Entiendo que, con quien me toque jugar, si uno se tira más atrás, el otro tiene que entrar y no superponernos’, señaló Pratto. Hoy, Gallardo pararía al equipo para el choque del domingo.